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Набережная в Батуми. Бульвар. Кафе и Магазины

Штрафы в Батуми: администрация бульвара напоминает туристам о правилах поведения

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Туризм
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Жителям и гостям курортного города нужно помнить, какие правила действуют на самой главной достопримечательности столицы Аджарии - городском бульваре

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Администрация Батумского бульвара призывает отдыхающих придерживаться установленных правил и распространила информацию о штрафах за их нарушение.

Велосипедист едет по батумскому бульвару в Аджарии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Велосипедист едет по батумскому бульвару в Аджарии

С 15 июня в Грузии официально открылся туристический сезон. В связи с этим администрация Батумского бульвара публикует для туристов - как местных, так и иностранных - памятку поведения на его территории.

На всей территории Батумского бульвара запрещается:

  • Мусорить. Выброс до 2 килограммов бытовых отходов повлечет штраф в размере 80 лари (25 долларов).
  • Езда за пределами велодорожек на мотоцикле, квадроцикле, велосипеде или на другом подобном средстве передвижения. Нарушителям грозит штраф в размере 20 лари (6 долларов), а при повторном случае — 50 лари (15 долларов).
  • Передвижение пешеходов по велодорожке.
  • Выгул собаки без намордника. Хозяева могут отделаться предупреждением, а некоторым придется заплатить штраф в 20 лари.
  • Передвижение электротранспорта. В список транспортных средств, которым запрещено перемещаться по пешеходной дорожке, не включен электрический самокат.
Туристы на Батумском бульваре
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Туристы на Батумском бульваре

Батумский бульвар — самая главная и старая достопримечательность Батуми. Строительство бульвара началось в 1881 году, когда губернатор тогда еще Батумской области поручил строительство парка вдоль набережной города немецким садоводам Ресслеру и Рейеру.

Немногочисленные отдыхающие в курортном городе Батуми
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Немногочисленные отдыхающие в курортном городе Батуми

Сегодня длина бульвара уже достигла 7 километров, он условно разделен на "новую" и "старую" части. За последние годы его украсили современными скульптурами, оригинальными скамейками и фонтанами. В пик летнего сезона на берегу работает множество кафе, ресторанов, пляжных баров и клубов.

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Теги:
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