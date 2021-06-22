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Туристический сезон на Черном море в Аджарии - артисты развлекают отдыхающих

Грузия ждет больше туристов после снятия ограничений

© Sputnik / Seyran Baroyan
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (143)
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На пике туристического сезона власти Грузии ожидают восстановление на 70% от уровня за аналогичный период 2019 года

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Снятие ограничения на передвижение и продление времени работы ресторанов положительно повлияют на рост числа туристов в Грузии, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

С 1 июля в Грузии снимается ограничение на передвижение в ночное время. Помимо этого, с этого времени все рестораны и бары в стране будут работать до полуночи.

КПП и ТПП Садахло - граница Грузии и Армении
© Sputnik / STRINGER
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"Решение координационного совета важно, потому что это дает положительные ожидания на туристический сезон. У нас уже есть положительная динамика: прибывают туристы через сухопутные границы, растет число туристов и в Аджарии", - сказала Турнава.

При этом, глава Минэкономики отметила, что ежедневно в трех международных аэропортах Грузии уже осуществляется по 300-350 рейсов.

"Мы уже более чем на половину приблизились к показателю 2019 года, когда в день осуществлялось 600 рейсов", - сказала Турнава.

При этом она отметила, что на пике туристического сезона власти Грузии ожидают восстановление на 70% того числа туристов, которые прилетали в Грузию в аналогичный период 2019 года.

Туристы гуляют по столице Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.

В прошлом году доходы от туризма опустились на низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (143)
Теги:
туризм в Грузии, Туризм, Грузия

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