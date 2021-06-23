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Тбилисский аэропорт. Пассажирский самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet

Частота авиарейсов в Грузию растет

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Авиасообщение в Грузии (222)
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На основании поданных авиаперевозчиками в Агентство гражданской авиации заявок, ведомство выдало соответствующие разрешения

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Оперирующие на грузинском авиационном рынке компании увеличивают частоту регулярных полетов, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

В пик летнего навигационного сезона растет интенсивность полетов из Грузии и в Грузию. В частности, согласно поданным авиаперевозчиками в Агентство гражданской авиации заявкам, регулярные полеты по существующим направлениям будут выполняться со следующей частотой:

Самолет авиакомпании Buta Airways
photo : courtesy of Buta Airways
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В период с 15 до 25 июля авиакомпания FlyDubai планируется выполнить 19 дополнительных рейсов в направлении Дубай-Тбилиси-Дубай.

С 1 июля до 11 сентября авиакомпания Qatar Airways планирует добавить три частоты в направлении Доха-Тбилиси-Доха и в указанный период в целом рейсы будут выполняться частотой 10 раз в неделю.

С 1 июля до 29 августа авиакомпания Uzbekistan Airways планирует добавить 1 частоту в неделю и в указанный период полеты будут выполняться частотой в три раза в неделю.

С 20 июня до 24 октября казахский лоукостер FlyArystan добавит 1 частоту в направлении Нур-Султан – Кутаиси – Нур-Султана. Соответственно, рейсы по указанному маршруту будут выполняться три раза в неделю.

Пассажирский самолет Airzena - Georgian Airways
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Авиакомпания также увеличивает частоту полетов в направлении Актау-Кутаиси-Актау. С 5 июля до 25 октября авиарейсы будут выполняться четыре раза в неделю вместо трех.

С 1 июля до 12 сентября авиакомпания Belavia планирует добавить четыре частоты на воздушной линии Минск-Батуми-Минск. В целом регулярные рейсы в указанном направлении будут выполняться частотой 18 раз в неделю.

С 24 июня до 28 октября украинский лоукостер SkyUp Airlines планирует добавить одну частоту в направлении Одесса-Тбилиси-Одесса. Полеты по указанному маршруту выполнялись два раза в неделю.

Агентство гражданской авиации уже выдало авиакомпаниям соответствующие разрешения.

На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Пересечь сухопутную границу страны можно будет с документом о полном курсе вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом.

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Темы:
Авиасообщение в Грузии (222)
Теги:
авиасообщение, Агентство гражданской авиации Грузии, Грузия

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