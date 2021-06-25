Круизные лайнеры в ОАЭ: названа дата открытия порта

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Столица Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начнет принимать круизные лайнеры с 1 сентября 2021 года, сообщает Tourdom.

Данное решение принято впервые с момента введения ковидных ограничений в 2020 году, сообщает издание со ссылкой на департамент культуры и туризма эмирата.

Суда будут допускать в порт Зайед и на остров Сир-Бани-Яс лишь с вакцинированными путешественниками. Так как главной задачей является сохранение эпидемиологического благополучия всех гостей, создана отдельная стратегия для постепенного возвращения к туристической деятельности.

А именно, власти ОАЭ разработали ряд профилактических мер - они сфокусированы на обеспечении безопасного отдыха прибывающих. Среди них - обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус перед посадкой на борт лайнера и новые протоколы оперативного реагирования в случае положительного результата, а также ежедневная дезинфекционная обработка терминалов.

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