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Круизные лайнеры в ОАЭ: названа дата открытия порта

© photo: Sputnik / Сергей Субботин
Туризм
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1936)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210625/252126359/Kruiznye-laynery-v-OAE-nazvana-data-otkrytiya-porta.html

Власти Объединенных Арабских Эмиратов создали целую стратегию для постепенного возвращения к туристической деятельности

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Столица Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начнет принимать круизные лайнеры с 1 сентября 2021 года, сообщает Tourdom.

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© photo: Sputnik / Vladimir Polusatov
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Данное решение принято впервые с момента введения ковидных ограничений в 2020 году, сообщает издание со ссылкой на департамент культуры и туризма эмирата.

Суда будут допускать в порт Зайед и на остров Сир-Бани-Яс лишь с вакцинированными путешественниками. Так как главной задачей является сохранение эпидемиологического благополучия всех гостей, создана отдельная стратегия для постепенного возвращения к туристической деятельности.

А именно, власти ОАЭ разработали ряд профилактических мер - они сфокусированы на обеспечении безопасного отдыха прибывающих. Среди них - обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус перед посадкой на борт лайнера и новые протоколы оперативного реагирования в случае положительного результата, а также ежедневная дезинфекционная обработка терминалов.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1936)

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