Грузия собирается увеличить число туристов до 13 миллионов в год

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Задача правительства Грузии в ближайшие годы увеличить число иностранных туристов в стране до 13 миллионов в год, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с годовым отчетом о работе правительства.

"Наше задачей должно стать показать Грузию на мировой туристической карте как передовую, многообразную страну с высоким уровнем обслуживания во все сезоны и производящую уникальное впечатление. Мы добавим новые туристические центры во всех районах и наша задача – увеличить в ближайшие годы число туристов до 13 миллионов", - сказал Гарибашвили.

По прогнозам министерства экономики Грузии, на пике туристического сезона власти Грузии ожидают восстановление на 70% того числа туристов, которые прилетали в Грузию в аналогичный период 2019 года.

Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.

В прошлом году доходы от туризма опустились на низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале