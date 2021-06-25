17:37 25 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7591
  • 100 RUB4.3535
  • USD3.1470
Поиск
Турист фотографирует Тбилиси

Грузия собирается увеличить число туристов до 13 миллионов в год

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Туризм
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/01/251891976.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210625/252126527/Gruziya-sobiraetsya-uvelichit-chislo-turistov-do-13-millionov-v-god.html

Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса, власти страны пытаются восстановить эту сферу

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Задача правительства Грузии в ближайшие годы увеличить число иностранных туристов в стране до 13 миллионов в год, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с годовым отчетом о работе правительства.

"Наше задачей должно стать показать Грузию на мировой туристической карте как передовую, многообразную страну с высоким уровнем обслуживания во все сезоны и производящую уникальное впечатление. Мы добавим новые туристические центры во всех районах и наша задача – увеличить в ближайшие годы число туристов до 13 миллионов", - сказал Гарибашвили.

По прогнозам министерства экономики Грузии, на пике туристического сезона власти Грузии ожидают восстановление на 70% того числа туристов, которые прилетали в Грузию в аналогичный период 2019 года.

Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.
В прошлом году доходы от туризма опустились на низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

 

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Картонный вырез Бритни Спирс в натуральную величину, на котором фанаты и сторонники собираются у здания окружного суда в Лос-Анджелесе, Калифорния
"Я хочу вернуть себе свою жизнь" - Бритни Спирс о судебных тяжбах с отцом
Суд по делу блогера Тихановского проходит в Гомеле
Суд по делу блогера Тихановского прошел в Гомеле
Грузинская экономика встает на ноги? Новая статистика
Экономика Грузии встает на ноги? Новая статистика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться