Двухмесячный фестиваль еды пройдет в Батуми

Еда, чистый воздух, море и отличный аппетит - черноморская столица Аджарии приглашает на праздник гастрономии

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Фестиваль еды "Receptor Food Festival" пройдет на старом бульваре черноморского курортного города Батуми с 1 июля по 31 августа.

"У вас будет возможность попробовать блюда любимых, известных объектов питания, которых еще не было в Батуми, и заодно совершить новые гастрономические открытия", - обещают организаторы.

Фестиваль будет работать ежедневно. А то, что он будет длиться два месяца – беспрецедентный случай для фестиваля уличной еды, отмечают авторы проекта.

Также посетители Receptor Food Festival смогут найти все, по чему так соскучились – множество развлечений, "зеленое" пространство, гамаки, музыка, напитки, множество сюрпризов и подарков.

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