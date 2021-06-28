20:35 28 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7601
  • 100 RUB4.3639
  • USD3.1489
Поиск
Батумский бульвар осенью

Двухмесячный фестиваль еды пройдет в Батуми

© Sputnik / STRINGER
Туризм
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2409)
33 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1c/252154950.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210628/252154960/Dvukhmesyachnyy-festival-edy-proydet-v-Batumi-.html

Еда, чистый воздух, море и отличный аппетит - черноморская столица Аджарии приглашает на праздник гастрономии

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Фестиваль еды "Receptor Food Festival" пройдет на старом бульваре черноморского курортного города Батуми с 1 июля по 31 августа.

Тбилисские дни книг
© Sputnik / STRINGER
Время читать: в столице Грузии открылся книжный фестиваль

"У вас будет возможность попробовать блюда любимых, известных объектов питания, которых еще не было в Батуми, и заодно совершить новые гастрономические открытия", - обещают организаторы.

Фестиваль будет работать ежедневно. А то, что он будет длиться два месяца – беспрецедентный случай для фестиваля уличной еды, отмечают авторы проекта.

Также посетители Receptor Food Festival смогут найти все, по чему так соскучились – множество развлечений, "зеленое" пространство, гамаки, музыка, напитки, множество сюрпризов и подарков.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2409)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тренировки на озере Нури по параканоэ
Изо всех сил: лица с ОВЗ решили научиться гребле в Батуми - фото
Этна вновь выбросил столбы лавы и пепла в небо над Катанией
Лава, пепел и дым над Катанией: проснулся крупнейший вулкан Европы - видео
Петров пост 2021: календарь питания
Петров пост 2021: календарь питания
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться