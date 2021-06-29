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Кутаисский международный аэропорт Пассажирский самолет компании WizzAir

Wizz Air восстанавливает базу в Кутаиси

© Sputnik / STRINGER
Туризм
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Темы:
Авиасообщение в Грузии (223)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210629/252161046/Wizz-Air-vosstanavlivaet-bazu-v-Kutaisi.html

В настоящее время из Кутаисского аэропорта прямым воздушным путем можно попасть в 14 городов девяти стран Европы

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air с 1 июля будет выполнять регулярные рейсы из Кутаисского международного аэропорта по шести направлениям, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Низкобюджетная авиакомпания – фаворит среди жителей Грузии, любителей путешествовать по Европе. Из-за пандемии коронавируса, компания была вынуждена сократить свои базы и прекратить полеты.

Самолет белорусской авиакомпании Белавиа
© photo: Sputnik / Aleksey Kudenko
Еще три авиакомпании могут начать оперирование в Кутаисском международном аэропорту

"С открытием туристического сезона у нас есть очень хорошие новости – база Wizz Air вернулась в международный аэропорт Кутаиси и с июля будет выполнять рейсы в шесть европейских городов, но в ближайшие месяцы расширит направления и частоты, и я думаю скоро вернется к старой отметке", – сказала Турнава журналистам.

Авиакомпания будет выполнять дополнительные рейсы из Грузии в Милан, Прагу, Афины, Салоники, Ларнаку и Мемминген. На первом этапе полеты в эти города Европы будут осуществляться раз в неделю.

На данном этапе из Кутаиси прямым воздушным путем можно попасть в 9 стран Европы, всего 14 направлений.

Тбилисский аэропорт. Пассажирский самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Частота авиарейсов в Грузию растет

В июле из международного аэропорта Кутаиси будет выполнено 153 прямых рейса. Из них 111 – в Европу, и 42 – в Центральную Азию.

Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля этого года.

Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров, что значительно способствовало усилению авиасообщения и туризма в последние годы.

На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Пересечь сухопутную границу страны можно будет с документом о полном курсе вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом.

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Темы:
Авиасообщение в Грузии (223)
Теги:
авиакомпания WizzAir, авиасообщение, Аэропорт Кутаиси, Грузия

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