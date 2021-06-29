Издание fDi Magazine посвятило статью туризму в Грузии

В статье автор рассказывает, чем привлекательна Грузия для туристов, как она постепенно подняла туристическую сферу на небывалую высоту и на какие перспективы ориентируется

ТБИЛИСИ, 29 июн – Sputnik. "Грузия делает ставку на устойчивое развитие туризма" - под таким заголовком экономическое издание Financial Times FDI Magazine публикует статью о туризме в Грузии.

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"Туризм в Грузии продать несложно. Эта страна небольшая, но гордится своими объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, побережьем Черного моря, волшебными Кавказскими горами, разнообразной природой, восьмитысячелетней традицией виноделия и богатой кулинарной культурой", - рассказывает автор.

В статье отмечается, что число посетителей Грузии увеличилось на 200% - с 1,5 миллиона до 4,4 миллиона. В 2019 году количество путешественников увеличилось более чем вдвое, и в Грузию было совершено 9,3 миллиона международных визитов. Этот результат принес экономике страны более 3 миллиардов долларов или 7,5% ВВП.

В статье также приводится цитата заместителя руководителя Национальной администрации туризма министерства экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Кориаули.

"Наш главный приоритет - это развитие устойчивого туризма, это часть национальной политики министерства экономики. Мы поддерживаем местное население, мы предоставляем им бесплатные тренинги по внедрению безопасности, устойчивости и экологических принципов", - сказала Тамар Кориаули в интервью журналу fDi Magazine.

Автор статьи пишет, что пока правительство работает над стратегией поддержки частного сектора, привлечения инвестиций и продвижения туризма, Европейский Союз, USAID, Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и другие организации активно поддерживают Грузию финансово для разработки региональных проектов. Например, ЕС вместе со Швецией и Австрией запустил проект Greta.

Это грантовый проект в 860 тысяч евро, предложенный восьми муниципалитетам горных регионов в Западной Грузии. На эти гранты граждане смогут не только отремонтировать дома, а потом сдать две комнаты, но и создать бизнес-модель, учитывающую факторы влияния на окружающую среду, говорится в статье.

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