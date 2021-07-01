Авиакомпания Wizz Air начинает выполнять рейсы из Кутаиси

Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года, и она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air с 1 июля начинает выполнять регулярные рейсы из Кутаисского международного аэропорта по шести направлениям.

Низкобюджетная авиакомпания – фаворит среди жителей Грузии, которые любят путешествовать по Европе. Из-за пандемии коронавируса, компания была вынуждена сократить свои базы и прекратить полеты.

Авиакомпания будет выполнять дополнительные рейсы из Грузии в Милан, Прагу, Афины, Салоники, Ларнаку и Мемминген. На первом этапе полеты в эти города Европы будут осуществляться раз в неделю.

На данном этапе из Кутаиси прямым воздушным путем можно попасть в 9 стран Европы, всего 14 направлений.

В июле из международного аэропорта Кутаиси будет выполнено 153 прямых рейса. Из них 111 – в Европу, и 42 – в Центральную Азию.

Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля этого года.

Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров, что значительно способствовало усилению авиасообщения и туризма в последние годы.

На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Пересечь сухопутную границу страны можно будет с документом о полном курсе вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом.

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