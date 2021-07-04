Немецкая бюджетная авиакомпания начала полеты в Грузию

Eurowings будет совершать рейсы по маршруту Дюссельдорф -Тбилиси - Дюссельдорф два раза в неделю - каждую среду и воскресенье

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Немецкая бюджетная авиакомпания Eurowings вышла на авиарынок Грузии, сообщает Объединение аэропортов Грузии.

Авиакомпания Eurowings будет совершать рейсы по маршруту Дюссельдорф -Тбилиси - Дюссельдорф два раза в неделю - каждую среду и воскресенье. Полеты будет совершать пассажирский реактивный самолет модели AIRBUS A320.

Союз аэропортов Грузии с 2017 года активно работает с Eurowings для открытия прямых рейсов в Грузию.

С 1 февраля Грузия полностью отменила запрет на регулярное международное авиасообщение, который действовал в стране с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Согласно действующим регуляциям, иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, представив документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Если же такого документа нет, нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда в Грузию, а также провести еще один ПЦР-тест на третий день по прибытии за свой счет.

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