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Cамолет авиакомпании Gulf Air

Бахрейнская авиакомпания Gulf Air возвращается на грузинский авиарынок

photo: Gulf Air / FB
Туризм
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Темы:
Авиасообщение в Грузии (226)
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https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210705/252221090/Bakhreynskaya-aviakompaniya-Gulf-Air-vozvraschaetsya-na-gruzinskiy-aviarynok.html

Рейсы между Бахрейном и Тбилиси будут выполняться до 4 сентября четыре раза в неделю - каждый понедельник, вторник, четверг и субботу

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Ведущая авиакомпания Королевства Бахрейн Gulf Air с сегодняшнего дня возобновляет регулярное авиасообщение с Грузией, заявила министр экономики Грузии Натия Турнава.

По данным Министерства экономики, рейсы между Бахрейном и Тбилиси будут выполняться до 4 сентября четыре раза в неделю - каждый понедельник, вторник, четверг и субботу.

Самолет немецкой авиакомпания Eurowings
photo: Eurowings / FB
Немецкая бюджетная авиакомпания начала полеты в Грузию

"Это еще одна возможность для большего количества туристов приехать в Грузию. Мы приветствуем возвращение ведущей авиакомпании Королевства Бахрейн на авторынок Грузии, где она работает с 2017 года. Туристический сектор Грузии популярен среди граждан стран Персидского залива, а услуги таких авиакомпаний, как Gulf Air, облегчат въезд туристов из этих арабских государств", - заявила Турнава журналистам.

По данным Министерства экономики, Агентство гражданской авиации предоставило авиакомпании необходимое разрешение на регулярные воздушные перевозки в начале летнего сезона навигации.

Авиакомпания Gulf Air впервые начала работать на грузинском авиационном рынке в 2017 году.

Кутаисский международный аэропорт Пассажирский самолет компании WizzAir
© Sputnik / STRINGER
Авиакомпания Wizz Air начинает выполнять рейсы из Кутаиси

С 1 февраля Грузия полностью отменила запрет на регулярное международное авиасообщение, который действовал в стране с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Согласно действующим регуляциям, иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, представив документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Если же такого документа нет, нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда в Грузию, а также провести еще один ПЦР-тест на третий день по прибытии за свой счет.

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Темы:
Авиасообщение в Грузии (226)
Теги:
Аэропорт Тбилиси, авиасообщение, Грузия

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