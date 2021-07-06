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Грузинское застолье - семья собралась за ужином в одном из сел Терджольского района.

В Аджарии создают кулинарный путеводитель

© photo: Sputnik / Edward Pesov
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (145)
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Sputnik Грузия
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В путеводитель будут собраны хорошо известные и уже порядком забытые блюда аджарской кухни, отличающейся своей самобытностью, а для этого будет организована специальная кулинарная экспедиция

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. В Аджарии начинается кулинарная экспедиция по сбору рецептов местных блюд, традиции их приготовления с целью создания специального путеводителя, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов автономии.

Главная цель проекта – популяризация гастрономического туризма и аджарской кухни.

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© Sputnik / STRINGER
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В путеводитель войдут как хорошо известные блюда аджарской кухни, так и забытые. Кулинарный путеводитель поможет визитерам познакомиться с аджарскими блюдами, узнать, где можно их отведать.

Исходя из того, что аджарская кухня отличается разнообразностью и локальной своеобразностью, экспедиция охватит как верхнюю Аджарию, так и прибрежные зоны, будет изучена и лазская кулинария.

В каждом районе планируется выявление не менее 15 редких и малоизвестных блюд. В исследовании будут представлены: главное блюдо, десерт, соусы, варенья, маринады, молочные продукты, разновидности вина и разные продукты, изготовленные из виноградного сока.

В рамках исследования будет изучен и инвентарь и посуда аджарской кухни.

В прошлом году Департамент туризма Аджарии подготовил видеоролики об аджарской кухне. Они доступны по ссылке serviceajara.ge.

Для популяризации гастрономического туризма в этом году планируется проведение кулинарных мастер-классов и тренингов. 

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (145)
Теги:
туризм, Аджария, Грузия

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