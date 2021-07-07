Грузия самая безопасная для туристов страна - глава Минэкономики

Министр экономики Грузии Натия Турнава навестила в клинике гражданина Польши, на которого в центре Тбилиси напали с ножом

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава навестила раненого польского туриста, который подвергся нападению на улице Хетагурова в центре Тбилиси.

Нападение на гражданина Польши было совершено 5 июля, когда в Тбилиси проходила контракция против ЛГБТ-сообщества. Как рассказали СМИ очевидцы нападения на туриста, обвиняемого могла спровоцировать серьга в ухе молодого человека.

По данным прокуратуры, обвиняемый без причины напал на гражданина Польши с намерением убить его. Он нанес туристу несколько тяжелых ножевых ранений, в том числе в живот. В клинике, куда его доставили, ему была сделана операция.

По словам Турнава, инцидент связанный с польским туристом является единичным случаем и не отражает существующую картину в стране по отношению к туристам.

"Хочу сказать, что мы не позволим нанести ущерб нашему туристическому имиджу. Также хочу подчеркнуть, что любой турист в Грузии защищен, а Грузия одна из самых безопасных и гостеприимных стран для туристов. Мы делаем многое, чтобы после пандемии туристическая индустрия восстановилась вовремя, улучшилась туристическая среда и инфраструктура", - заявила Турнава.

При этом глава экономического ведомства отметила, что любой подобный факт наносит ущерб имиджу, поскольку туризм является сенситивной индустрией и быстро реагирует на подобные случаи.

"Но хочу заверить всех, что Грузия – одно из самых привлекательных, безопасных, мирных мест для туристов, и мы вновь ждем много туристов, которых примем в безопасной среде с той гостеприимностью, которая характерна для Грузии", - отметила она.

В среду Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для обвиняемого в попытке убийства гражданина Польши. Ему предъявлено обвинение по статье - "попытка убийства из хулиганских побуждений", которая предусматривает лишение свободы сроком от 13 до 17 лет.

По версии следствия, обвиняемый имеет проблемы с психическим здоровьем. Ему будет назначена психиатрическая экспертиза для определения его вменяемости.

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