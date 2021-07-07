Самый длинный двухполосный зиплайн в Европе будет построен в Аджарии

На проект строительства зиплайна на горе Чирухи и туристической инфраструктуры уже выделено 10 миллионов лари из бюджета Аджарии

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Самый длинный двухполосный зиплайн в Европе будет построен на горе Чирухи в Аджарии, об этом заявил глава правительства автономии Торнике Рижвадзе на заседании правительства, которое он провел в Шуахевском муниципалитете.

Как говорится в сообщении правительства Аджарии, запланированные и текущие проекты обсуждались в рамках увеличенного бюджета автономной республики. Согласно обновленному бюджету, одним из основных приоритетов станет повышение туристического потенциала региона и усиление инвестиционных процессов. Будут реализованы крупные инфраструктурные проекты.

"В Шуахеви мы планируем мобилизовать десятки миллионов лари и реализовать проекты по развитию туризма. Особенно важно, что самый длинный зиплайн в Европе будет построен на горе Чирухи, что привлечет еще больше туристов для жителей Чирухи и Шуахеви", - сказал Рижвадзе.

В Шуахеви, на горе Чирухи, на устройство двухполосного зиплайна будет потрачено 10 миллионов лари. Также 10 миллионов лари (более 3 миллионов долларов) выделено на обустройство туристической инфраструктуры в ущелье Чвани. На первом этапе возле исторического моста Хабелашвили будет обустроена туристическая инфраструктура и пешеходная дорожка. Также планируется развитие "Деревни мельниц" и обустройство этнографического двора.

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