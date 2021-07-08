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Когда в Грузию будут ездить до 10 миллионов туристов в год

© Sputnik / Seyran Baroyan
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (147)
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Правительство Грузии готовит комплексную стратегию развития туризма, которая предусматривает создание новых туристических центров в стране

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Несмотря на ущерб, нанесенный туризму пандемией коронавируса, число международных визитеров в Грузии к 2025 году составит 10 миллионов, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Правительство Грузии готовит комплексную стратегию развития туризма, которая предусматривает создание новых туристических центров в стране. План правительства обнародован за несколько месяцев до местных выборов - если правящая партия "Грузинская мечта" наберет на них менее 43%, страну ждут внеочередные парламентские выборы.

"В 2025 году Грузия примет 10 миллионов иностранных туристов, а к 2030 году Грузию посетят не менее 13-14 миллионов визитеров. У нас хорошие темпы восстановления туризма, и наша цель - получить как минимум более 4,2 миллиарда долларов дохода от туризма в 2025 году. В 2019 году эта цифра составляла примерно 3,3 миллиарда долларов, и это был рекордный год. А в 2030 году мы думаем, что удвоим этот рекорд", - сказала Турнава журналистам.

Что подразумевает новая стратегия

"Стратегия состоит из нескольких направлений, включая крупные туристические проекты. Их концепция будет ориентирована на реализацию туристических проектов, в которых Грузия имеет уникальное преимущество в мире", - отметила министр.

Второе, традиционное направление туристической стратегии - это развитие курортов Грузии. По словам Турнава, речь идет не только о крупных, известных курортах, но и об относительно забытых, которые в раньше пользовались большим спросом и теперь нуждаются в реализации своего потенциала.

Туристы гуляют по старому городу
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Издание fDi Magazine посвятило статью туризму в Грузии

Третьим важным направлением глава Минэкономики назвала "маленькие дворцы". Это интересные объекты, достопримечательности, которые есть в каждом муниципалитете страны. Ведомство уже поручило представителям региональной власти собрать информацию о подобных объектах, существующих на территории своих районов.

Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.

В прошлом году доходы от туризма опустились на низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (147)
Теги:
Натия Турнава, туризм в Грузии, Туризм, Грузия

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