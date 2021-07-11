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Фиджи. Песчаный пляж на острове Виту-Леви

Гражданам Грузии больше не понадобится виза для поездки на Фиджи

© photo: Sputnik / l. Bayeva
Туризм
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Фиджи стала 66 страной, куда гражданам Грузии можно поехать без получения визы

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Граждане Грузии смогут без визы ездить на Фиджи, а граждане Фиджи – в Грузию, говорится в соглашении, подписанном между правительствами двух стран.

Как отмечается в документе, граждане Грузии смогут находиться без визы на Фиджи 90 дней в течение 180 дней после первого прибытия.

Задержание подозреваемого
© CC BY-SA 2.0 / Keith Allison / handcuffs
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Соглашение вступит в силу после прохождения странами всех процедур, в том числе и обмена образцами паспортов для прохождения паспортного контроля.

Фиджи стала 66 страной, куда гражданам Грузии можно поехать без получения визы.

Государство расположено на архипелаге Фиджи в юго-западной части Тихого океана, к северу от Новой Зеландии.

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Теги:
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