На развитие туризма в высокогорной Тушети потратили более полумиллиона лари

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. В рамках международного проекта "Развитие устойчивого туризма в Тушети" на востоке Грузии в высокогорный край вложено 600 тысяч лари.

В выставочном центре Expo Georgia прошла итоговая презентация проекта "Развитие устойчивого туризма в Тушети". Общая сумма инвестиций в Тушети составила 600 тысяч лари. В результате этого проекта было создано 45 новых рабочих мест в Тушети и более 100 в муниципалитете Ахмета.