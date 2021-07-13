На развитие туризма в высокогорной Тушети потратили более полумиллиона лари

Туристический сезон открылся в высокогорном крае Тушети в конце мая, но он продлится всего лишь несколько месяцев – до октября

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. В рамках международного проекта "Развитие устойчивого туризма в Тушети" на востоке Грузии в высокогорный край вложено 600 тысяч лари.

В выставочном центре Expo Georgia прошла итоговая презентация проекта "Развитие устойчивого туризма в Тушети". Общая сумма инвестиций в Тушети составила 600 тысяч лари. В результате этого проекта было создано 45 новых рабочих мест в Тушети и более 100 в муниципалитете Ахмета.

photo : press-service of the Cultural Heritage of Georgia В Тушети появится биосферный заповедник

"Тушети занял очень достойное место как среди иностранных, так и грузинских туристов. Очень много людей ездят туда, смотрят. Все это способствовало производству, продаже и реализации продукции. Сегодняшнее мероприятие посвящено обсуждению результатов работы проекта USAID. Будет важно поделиться видением того, что необходимо сделать в будущем", - сказал замглавы Минсельхоза Гела Ханишвили в эфире Первого канала.

Туристический сезон открылся в высокогорном крае Тушети в конце мая. Турсезон здесь длится всего лишь несколько месяцев – до октября. В основном сюда ездят чтобы посетить Национальный парк Тушети.

FB / Cultural Heritage of Georgia Деревня-крепость Дикло в Тушети

Национальный парк, основанный в 2003 году, самый большой на территории Грузии. В него входят ландшафтный и природный заповедники. Общая площадь территории более 122 тысяч гектаров.

Природа Тушети очень разнообразна, здесь можно встретить до 1 062 видов растений. Сосны растут здесь на высоте 700-2000 метров над уровнем моря. А уже на высоте 1700-2400 метров раскинулись березовые леса. Береза Радде и черные березы входят в "Красный список" Грузии.

На территории парка, по неуточненным данным, обитают 60 видов млекопитающих, до 120 видов пернатых, три вида рептилий, шесть видов амфибий и один вид рыб. В лесах Тушетии встречаются косули, реже олени. С территории соседнего Дагестана в Тушети часто переходят дикие кабаны.

FB / Tusheti National Park Дом в горах Тушети

В лесах Тушети водится очень много хищников – практически везде можно встретить лису и волка. В Тушети обитают бурые медведи, рысь, зайцы, горные козлы и серны. Реки изобилуют форелью.

На охраняемых территориях Тушети функционирует 11 маршрутов, благодаря которым туристы могут приобщиться к уникальному историко-культурному наследию Тушети, а также насладиться ее природными ландшафтами.

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