Иностранные авиакомпании будут летать в Грузию чаще: добавление в расписание

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Авиакомпании, работающие на авиационном рынке Грузии, продолжают добавлять новые направления и увеличивать частоту регулярных авиаперевозок, сообщает Агентство гражданской авиации.
Согласно заявкам, поданным авиаперевозчиками в Агентство гражданской авиации Грузии, в график летней навигации внесены следующие изменения:
- Грузинская авиакомпания Myway Airlines добавила несколько чартерных рейсов по маршруту Тбилиси-Даммам-Тбилиси. Рейсы будут выполняться с 12 по 31 июля каждый вторник и субботу;
- Греческая авиакомпания Aegean Airlines с 29 июля по 26 августа этого года добавляет регулярные рейсы по маршруту Афины-Тбилиси-Афины один раз в неделю – каждый четверг. Соответственно, в этот период рейсы будут выполняться 4 раза в неделю;
- С 17 июля по 30 октября этого года авиакомпания Turkish Airlines добавляет регулярные рейсы Стамбул-Батуми-Стамбул один раз в неделю. Дополнительные рейсы будут выполняться каждую субботу, а всего их станет пять;
- Казахстанская бюджетная авиакомпания FlyArystan, вышедшая на грузинский авиационный рынок в этом году, добавила новый регулярный маршрут. Рейсы Шымкент-Кутаиси-Шымкент выполняются с 14 июля по 27 октября каждую среду и воскресенье;
- Кроме того, авиакомпания добавила частоты к уже существующим маршрутам. В частности, рейс Атырау-Кутаиси-Атырау с 12 июля по 25 октября будет выполняться три раза в неделю вместо двух, а с 10 августа по 14 сентября Нур-Султан - Кутаиси - Нур-Султан – четыре раза в неделю вместо трех;
- Бюджетная авиакомпания ОАЭ Air Arabia планирует добавить 12 дополнительных рейсов по направлению Шарджа-Тбилиси-Шарджа с 17-24 июля;
- Qatar Airways добавляет три рейса к маршруту Доха-Тбилиси-Доха с 15 июля по 30 октября. Всего рейсы между столицами будут выполняться 10 раз в неделю;
- Государственная авиакомпания Израиля El Al Israel Airlines увеличивает частоту рейсов Тель-Авив - Батуми - Тель-Авив. Дополнительные рейсы будут выполняться с 20 июля по 26 октября каждый вторник, всего 7 раз в неделю;
- Бюджетная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Flydubai планирует выполнить 11 дополнительных регулярных рейсов по маршруту Дубаи-Тбилиси-Дубаи с 16 по 24 июля этого года;
- Jordan Aviation планирует запустить несколько чартерных рейсов по маршруту Амман-Тбилиси-Амман. Рейсы будут выполняться с 16 июля по 31 августа каждый понедельник и пятницу.
Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии уже предоставило авиакомпаниям разрешение на выполнение полетов в требуемых направлениях.
Грузия возобновила международные авиаперевозки 1 февраля 2021 года.
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