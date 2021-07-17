Иностранные авиакомпании будут летать в Грузию чаще: добавление в расписание

За последние 24 часа от коронавируса скончались 22 человека, из ковид-клиник страны выписан 361 пациент

К концу 2020 года площадь водоемов, предназначенных для аквакультуры, достигла 2,5 тысячи гектаров, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года