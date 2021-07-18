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Отель в Турции

Турецкие отели могут закрыть за шведский стол

© AFP / Sonia BAKARIC
Туризм
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1965)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210718/252351993/Turetskie-oteli-mogut-zakryt-za-shvedskiy-stol.html

Если гостиничное предприятие продолжает упорствовать в нежелании следовать установленным нормам, то оно может быть закрыто, заявил турецкий отельер

ТБИЛИСИ, 18 июл - Sputnik. Турецкие отели, которые переходят на обслуживание в формате привычного "шведского стола" при пандемии, могут быть оштрафованы или закрыты, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр в пятницу.

"В сертификации безопасного туризма никаких изменений нет. В случае, если в ходе проверок со стороны министерства культуры и туризма Турции в отеле выявляются нарушения, то он подвергается штрафу. А если гостиничное предприятие продолжает упорствовать в нежелании следовать установленным нормам, то оно может быть закрыто. На сегодняшний день уже несколько таких гостиниц были подвергнуты штрафам, а впоследствии закрыты", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о правомерности обслуживания в формате привычного "шведского стола".

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© AP Photo / Anja Niedringhaus
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Ранее министерство культуры и туризма Турции сообщило о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туристической сферы и гостей страны. Программа сертификации состоит из четырех разделов: "Здоровье и безопасность пассажиров", "Здоровье и безопасность сотрудников", "Меры предосторожности на объектах" и "Меры предосторожности в сфере транспорта".

Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1965)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Турция

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