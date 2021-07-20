Раненый в Тбилиси польский турист собирается вести видеоблог о Грузии

Перед вылетом на родину Яцек Коланкевич заявил, что случившееся никак не повлияет на его интерес и отношение к Грузии

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Раненый в Тбилиси польский турист Яцек Коланкевич, несмотря на печальный инцидент, собирается вернуться в Грузию.

Перед вылетом на родину он рассказал журналистам, что готовит видеоблог о разных уголках Грузии, которыми он поделится с польскими подписчиками через социальные сети.

Он отметил, что случившееся с ним не повлияет на его интерес и отношение к Грузии.

Гражданин Польши был ранен 5 июля на улице Хетагурова в Тбилиси. Полиция задержала преступника по горячим следам. По данным прокуратуры, он без всякой причины напал на гражданина Польши с ножом и нанес ему несколько ножевых ранений, в том числе в живот. В клинике, куда доставили пострадавшего, ему была сделана операция. Нападавшему предъявлено обвинение по статье "Попытка убийства из хулиганских побуждений". Ему грозит от 13 до 17 лет тюрьмы. По версии следствия, обвиняемый имеет проблемы с психикой. Ему назначена психиатрическая экспертиза для определения его вменяемости.

Яцек Коланкевич прошел курс реабилитации на оздоровительном курорте Боржоми (Самцхе Джавахети) по приглашению Национальной администрации туризма и лично министра экономики Грузии Натии Турнава, которая навестила раненого в больнице.

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