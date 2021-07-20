10:39 20 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6592
  • 100 RUB4.1667
  • USD3.1076
Поиск
Польский турист, пострадавший 5 июля 2021 года

Раненый в Тбилиси польский турист собирается вести видеоблог о Грузии

photo : courtesy of Georgian National Tourism Administration / FB
Туризм
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2645)
39 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/14/252366473.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210720/252366511/Ranenyy-v-Tbilisi-polskiy-turist-sobiraetsya-vesti-videoblog-o-Gruzii.html

Перед вылетом на родину Яцек Коланкевич заявил, что случившееся никак не повлияет на его интерес и отношение к Грузии

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Раненый в Тбилиси польский турист Яцек Коланкевич, несмотря на печальный инцидент, собирается вернуться в Грузию.

Перед вылетом на родину он рассказал журналистам, что готовит видеоблог о разных уголках Грузии, которыми он поделится с польскими подписчиками через социальные сети.

Он отметил, что случившееся с ним не повлияет на его интерес и отношение к Грузии.

Санаторий Ликани в Боржоми
© photo: Sputnik / Fred Greenberg
Раненному в Тбилиси польскому туристу предложили отдых на элитном курорте

Гражданин Польши был ранен 5 июля на улице Хетагурова в Тбилиси. Полиция задержала преступника по горячим следам. По данным прокуратуры, он без всякой причины напал на гражданина Польши с ножом и нанес ему несколько ножевых ранений, в том числе в живот. В клинике, куда доставили пострадавшего, ему была сделана операция. Нападавшему предъявлено обвинение по статье "Попытка убийства из хулиганских побуждений". Ему грозит от 13 до 17 лет тюрьмы. По версии следствия, обвиняемый имеет проблемы с психикой. Ему назначена психиатрическая экспертиза для определения его вменяемости.

Яцек Коланкевич прошел курс реабилитации на оздоровительном курорте Боржоми (Самцхе Джавахети) по приглашению Национальной администрации туризма и лично министра экономики Грузии Натии Турнава, которая навестила раненого в больнице.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Происшествия в Грузии (2645)
Теги:
Турист, Польша, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Люди ждут кремации умерших от коронавируса на территории крематория в Нью-Дели, Индия
Правда жизни: лучшие кадры убитого в Афганистане фотокорреспондента Reuters
Противники ЛГБТ в Батуми встретили главу Евросовета акцией протеста - видео
Противники ЛГБТ в Батуми встретили главу Евросовета акцией протеста – видео
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться