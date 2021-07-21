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Международный туризм переживает рекордный спад в истории

© AP Photo / Ariel Schalit
Туризм
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Эксперты Всемирной туристической организации при ООН считают, что мировой туризм сможет восстановить свой уровень не ранее 2023 года

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Международный туризм с января по май текущего года снизился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Всемирная туристская организация (UNWTO). Об этом пишет РИА Новости.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Самый большой кризис в истории туризма продолжается уже второй год. По данным UNWTO, с января по май международные туристические потоки были на 85% ниже уровня 2019 года (и на 65% меньше, чем в 2020 году). Несмотря на небольшой всплеск в мае, появление штаммов COVID-19 и продолжающееся введение ограничений означают, что внутренний туризм возвращается гораздо более быстрыми темпами, чем международные поездки", – говорится в сообщении Всемирной туристской организации.

За первые пять месяцев текущего года в мире было зарегистрировано на 147 миллионов международных прибытий меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 460 миллионов меньше, чем в 2019 году. Небольшая тенденция к росту наметилась в мае - по мере того, как некоторые страны начали ослаблять ограничения.

UNWTO оценила 2020 год как худший период за всю историю наблюдений. В прошлом году было на миллиард международных поездок меньше, чем в 2019 году (1,5 миллиарда).

Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, туризм

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