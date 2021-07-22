Адреса, пароли и явки: заведения с самыми вкусными хинкали в Тбилиси

Собраться с друзьями и устроить застолье с хинкали – пожалуй, самое любимое времяпровождение тбилисцев и, конечно, одна из главных целей всех приезжающих в страну гостей

Sputnik Грузия сделал для вас подборку мест, где вы можете отведать вкуснейшие хинкали на родине этого блюда. Проверить все адреса и контакты можно по указанным ниже страницам заведений в соцсетях.

Сеть ресторанов "Пасанаури"

Сеть названа в честь поселка Пасанаури, который расположен на так называемой Военно-Грузинской дороге. Это очень живописное место, которое считается родиной этого блюда. Вот уже много лет здесь подают одни самых вкусных хинкали в городе. Помимо привычных разновидностей – "городских" и "горских", которые можно найти и в других заведениях, есть еще и позиция "пасанаурские" – это хинкали не с фаршем, а с рубленым мясом внутри. Они считаются коронным блюдом заведения.

НB

Это ресторан грузинской и европейской кухни, а называется он в честь пива Hofbräu, которое здесь разливают. Этот напиток – символ знаменитого немецкого фестиваля Октоберфест. А хинкали и пиво – идеальное сочетание, которое сделает любой ваш день немного лучше.

Ресторан "Велиаминов"

Заведение с вековой историей. Качество местных блюд выверено годами. Здесь можно не только насладиться сочными хинкали, но и прочувствовать колорит старого Тифлиса. Находится она на улице Шалвы Дадиани, которая в прошлом носила название в честь генерал-лейтенанта Алексея Александровича Вельяминова, командующего русскими войсками на Кавказе. Улица с тех пор много раз поменяла свое обозначение, а название ресторана осталось неизменным.

Сеть ресторанов "Бернард"

Подобно вышеупомянутому НB, эта сеть ресторанов носит название в честь известного чешского пива, которое здесь разливают. В "Бернарде" подают европейскую и даже японскую кухню, но хинкали уже много лет является самым "ходовым" блюдом этого заведения и его визитной карточкой.

Varazi Beer Garden

Еще одно заведение, в котором смешались традиции и современность. Ассортимент блюд очень широк, но его "короночка", конечно же, хинкали. Это место очень ценится местными, а значит отличается особым качеством приготовления. Здесь хорошо знают, что такое "атмосфера" и "сервис".

Klike's Khinkali

Если в названии заведения фигурирует слово "хинкали" – это половина успеха. Вторая половина – это качество исполнения блюда и вкус. В этом заведении эти две половины гармонично сливаются в одно целое. А атмосфера-то какая! Хотите почувствовать себя героем старого грузинского фильма? Вам сюда!

Hinkali Factory

Это заведение бьет все рекорды по разновидности хинкали. Хотите вареные? Естественно! Жареные? Да пожалуйста! Вегетарианские? Кушайте на здоровье! Шоколадные для сладкоежек? Ну конечно же!

Сеть "Хинклис сахли"

Самая большая сеть хинкальных в городе. Их множество как в центре Тбилиси, так и на окраине города. Эти заведения, как много лет назад, так и сейчас, являются главным местом встреч, обсуждения последних новостей, как многочасовых застолий, так и простых обеденных перерывов. Здесь слушают живую музыку, смотрят футбольные матчи. В большинстве филиалов интерьер скромный, но главная их "фишка" – атмосфера!