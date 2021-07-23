Масштабная крафтовая ярмарка "Аргани" пройдет на Черноморском побережье Грузии

Оригинальные украшения, аксессуары и вкусная продукция – курортный Батуми приглашает на интересную ярмарку

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Черноморский город Батуми (Аджария) примет большую ярмарку – крафт-базар "Argani", которую можно будет посетить в июле-августе, сообщают организаторы.

Batumi craft bazaar "ARGANI" – это пространство для талантливых, креативных и творческих грузинских артистов и компаний, представляющих изделия ручной работы.

На ярмарке будут представлены изделия из серебра, украшения и аксессуары, а также кожаные изделия и дизайнерская одежда. Не обойдется и без сыров, вина и специй.

Помимо этого на "Аргани" каждый день будут проходить разные развлекательно-образовательные мастер-классы, флешмобы, концерты, школа сомелье и сыроварения и другое.

Мероприятия запланированы в разные даты и на разных локациях: 24-30 июля в парке Леха и Марии Качинских, 31 июля-6 августа – Альфа Бет тауэр, 14-20 августа – Колоннада, 21-29 августа – центральный парк.

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