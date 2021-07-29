"Путешествовать трудно, если вообще возможно" - коротко о туризме в 2021 году

Кто главные визитеры Грузии, когда Тбилиси и Москва восстановят авиасообщение, каким будет остаток летнего сезона 2021 года – об этом в ходе видеомоста Тбилиси-Ереван: "Туризм в Армении и Грузии на фоне пандемии" рассказали представители туриндустрии Армении и Грузии

Спикерами выступили начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии GTA, владелец туристической компании Check-in Travel Ия Гедеванишвили и член совета Армянской федерации туризма, учредитель туристической компании "Армения Травел" Марина Крпеян.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Ия Гедеванишвили - начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии GTA

"Надежда на осенний сезон"

Марина Крпеян начала с того, что путешествовать в этом году сложно, а скорее даже невозможно, как и строить планы. На сегодняшний день Крпеян не может сказать, что объемы по въезду туристов в Армению восстанавливаются. По ее словам, надежда остается на осень, так как высокая посещаемость страны традиционно была в конце августа и первые два месяца осени.

"Конечно, подвижки уже есть, приезжают туристы из Германии и других стран, но это такие "первые ласточки", индивидуалисты, очень небольшие группы. Поэтому наши надежды на осенний сезон в подвешенном состоянии, мы пока не уверены, что будут потоки, хотя бы 30% от объемов 2019 года, как это было в прогнозах", - сказала Крпеян.

"Оригинальный сезон"

В том, что туристический сезон непредсказуем и крайне отличается от туризма в 2019 году, уверена и Ия Гедеванишвили. По ее словам, туристы все же есть, но не в том масштабе.

"На удивление, у нас большое количество туристов – три борта в день белорусы летают, два борта в день Узбекистан. Это не тот сегмент, который хотелось бы иметь на сегодняшний день с связи с пандемической ситуацией. Но что есть, то есть, и что он есть – уже хорошо. Хотя все выглядит так, что дальше сезон радовать не будет – идут серьезные отмены, ситуация опять стала нестабильна", - пояснила Гедеванишвили.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Ия Гедеванишвили - начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии GTA

По ее мнению, путей решения пока не существует, так как Грузия "не очень вакцинированная страна, как и Армения". Страна перешла в красную зону, следовательно, у европейских туристов появился страх, отсюда пошли отмены бронирований.

"Им не рекомендуют лететь в Грузию, хотя ни украинцам, ни белорусам, ни узбекам это не показатель, они рейсы не снимают, как было, так и есть все в этом плане", - уточнила Гедеванишвили.

Новый курорт Анаклия еще не готов к туристам?

Армянские туристы уже слышали об еще одной курортной зоне в Грузии – Анаклия (Самегрело). Однако Гедеванишвили считает, что это место еще не готово к приему туристов.

"Там всего три более-менее нормальных отеля, остальные – либо гостевые дома, либо просто сдаются комнаты. Так как инфраструктура неразвита, с питанием там тоже не очень хорошо, там есть магазинчики, два-три ресторана на все это пространство. Поэтому я не считаю, что курорт готов к работе в таком плане. В плане природы — это очень хорошее место", - подчеркнула Гедеванишвили.

В завершение начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии GTA дала совет коллеге из Армении обратить особое внимание на внутренний туризм, который сейчас очень актуален. Причина тому то, что люди, находясь в неведении, куда поехать отдохнуть, а также не имея финансовой возможности, вернулись к внутреннему туризму, что хорошо повлияло на работу компании Гедеванишвили.