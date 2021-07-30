Пандемия не помеха! Как отдохнуть в Грузии летом 2021

Лето в самом разгаре, туристы со всего мира продолжают активно стекаться в Грузию, несмотря на пандемию коронавируса

Пандемия коронавируса сильно ударила по туризму Грузии (и не только), в особенности это касается культурно-развлекательной сферы. Но все равно есть такие вещи, которые неизменны, - солнечная и гостеприимная страна ждет вас с живописными пейзажами, отменной кухней и высококлассным вином.

Море

Конечно, летом курорт номер один в Грузии – это черноморское побережье. И поверьте, помимо пляжного отдыха тут много чем можно себя занять. Регион Аджария славится не только длинной прибрежной полосой, но и уникальной природой – тропическими лесами, величественными водопадами, национальными парками и заповедниками. Здесь можно найти развлечения на любой вкус. Любите острые ощущения? Специально для вас проложили велотрассы по очаровательному горному серпантину. Или, может, предпочитаете экстремальные походы? Непроходимые джунгли и каньоны ждут вас.

© Sputnik / Alex Shlamov Спасатель на пляже в Батуми

Ну а если не хотите надолго расставаться с цивилизацией, то групповые рафтинговые туры по рекам горной Аджарии придутся кстати. А что может быть романтичнее часовой прогулки на квадроцикле на закате солнца? Поверьте, черноморскому региону есть, чем вас удивить, и это не только море. Вернувшиеся к работе после долгого простоя туропературы организуют ваш отдых так, что вы его никогда не забудете.

Горы

Вынести грузинскую жару в июле-августе под силу не каждому, поэтому многие предпочитают морю горы. И первое место в списке "must see" - это, конечно же, Казбеги. Вас ждет путешествие по живописной дороге, которую наши родители во времена своей молодости называли Военно-Грузинской. По пути много чего интересного – древняя столица Грузии Мцхета; уникальное природное явление: слияние двух рек, белой и черной Арагви; родина всеми любимых хинкали – поселок Пасанаури. Не поездка, а просто мечта!

© Sputnik / Alexander Imedashvili Вид на горный поселок в районе Казбеги близ Гудаури

Самому поселку Казбеги пандемия пошла на пользу. Предприимчивые бизнесмены не теряли времени зря и всерьез занялись развитием местной инфраструктуры – здесь появилось множество шале-отелей, состоящих из маленьких домиков с панорамным видом на величественную гору Казбек. И что немаловажно - по очень даже доступной цене.

Но на этом список легендарных мест в Грузии не заканчивается. Любители гор просто обязаны отправиться в город Боржоми, прогуляться по местному парку, выпить целебной водички, насладиться незабываемыми горными видами.

Не разочарует любителей живописных горных видов и регион Рача. Эту местность невозможно описать, здесь нужно побывать.

Блюда и вино

Хинкали, хачапури, сациви, пхали - грузинская кухня не оставит равнодушным ни одного гурмана. Благо, рестораны здесь работают в полную силу - пробуйте и влюбляйтесь.

Винная жемчужина страны – регион Кахети. Если вы - истинный поклонник грузинского вина, то здесь вам выпадет шанс встретиться лицом к лицу со своими "кумирами" - с гигантами винопроизводва, побывать на предприятиях, откуда заветные бутылочки отправляются на все мировые прилавки – от Америки до Японии. Посетить винные погреба, принять участие в дегустациях и оказаться на настоящем кахетинском застолье.

Здесь можно увидеть аэропорт "Мимино", откуда герой одноименного фильма Валико Мизандари отправлялся на вертолете в высокогорную Тушети, а также посетить город любви – Сигнахи. Тот самый город, где жил художник, который продал свой дом, чтобы подарить своей возлюбленной миллион алых роз, легендарный Нико Пиросмани.

Photo: courtesy of Another Georgia Блюда грузинской кухни

В этом материале мы вам рассказали программу минимум того, чем заняться в Грузии, ведь количество уникальных мест в этой стране просто не счесть, здесь всегда будет, что посмотреть и чем насладиться, и пандемия этому не помеха!

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