Как въехать в Грузию в августе 2021 года - новые правила

Несмотря на пандемию коронавируса, границы Грузии открыты, в том числе и для туристов. Однако для въезда в страну необходимо соблюдать ряд регуляций

Sputnik Грузия приводит актуальные правила въезда в страну в августе 2021 года.

Воздушным путем

Для вакцинированных: на данном этапе попасть в Грузию могут граждане любой страны, которые имеют при себе документ, подтверждающий полный курс вакцинации (обе дозы) против коронавируса. При этом не имеет значения, каким именно препаратом сделана прививка.

С 5 июля, вместе с сертификатом о вакцинации, необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов.

© Sputnik / Natia Kvartskhava Опустевший международный аэропорт Тбилиси

Для невакцинированных: есть специальный список стран, гражданам которых разрешен въезд без вакцинации, однако при этом необходимо наличие ПЦР-теста. После прибытия в страну иностранец должен сдать повторный анализ на COVID-19, в противном случае ему грозит штраф ($650).

Список стран, граждане которых могут въехать при наличии отрицательного ПЦР-теста: страны ЕС, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Великобритания, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Оман, Молдова, Сан-Марино, Монако, Сербия, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Андорра, Северная Македония и Босния и Герцеговина.

Внимание! Список стран регулярно обновляется, следите за актуальной информацией по странам на сайте министерства иностранных дел Грузии.

Сухопутным путем

Для вакцинированных: пересечь границу Грузии можно наземным путем, имея при себе сертификат о пройденном курсе вакцинации, а также при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов. При этом не имеет значения, каким именно препаратом сделана прививка.

Для невакцинированных: граждане определенного перечня, указанного выше, должны предоставить на границе отрицательный результат ПЦР-теста, а на третий день сделать повторный анализ. В противном случае штраф при выезде из страны составит 650$.

© photo: Sputnik / Vladimir Ivanov Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" открылся на грузино-российской границе

Важно отметить, что эти правила также применяются и к гражданам Грузии, которые возвращаются на родину из-за границы.

Детям до 10 лет ПЦР-тест не требуется. Перед въездом в Грузию необходимо заполнить анкету на специальном сайте.

Все документы должны быть предоставлены на грузинском или английском языках либо с нотариально заверенным переводом.

Исключения

В связи с распространением опасного индийского штамма коронавируса, все лица, совершившие поездку в Индию в течение последних двух недель, перед приездом в Грузию должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин за свой счет. В данном случае грузинская сторона не принимает отрицательный ПЦР-тест, сделанный на третий день.

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