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Пассажирские самолеты на стоянке на аэродроме в тбилисском международном аэропорту

Из Тбилиси прямо в Бейрут: в Грузии начинает работу новая авиакомпания

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Авиасообщение в Грузии (228)
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Ливанская компания будет выполнять чартерные рейсы Бейрут – Тбилиси – Бейрут раз в неделю по субботам

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Ливанский авиаперевозчик Middle East Airlines (MEA) начинает полеты из Тбилисского аэропорта, сообщает Агентство гражданской авиации.

По данным агентства, ливанская компания будет выполнять чартерные рейсы Бейрут – Тбилиси – Бейрут раз в неделю по субботам в период с 31 июля по 18 августа.

Пассажирские самолеты авиакомпании Аэрофлот в Шереметьево
© photo: Sputnik / Maksim Blinov
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Middle East Airlines (MEA) - национальная авиакомпания Ливанской Республики, со штаб-квартирой в Бейруте. Базируется в Бейрутском международном аэропорту "Рафик Харири", откуда выполняет международные авиарейсы в страны Азии, Европы и Африки.

На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Пересечь сухопутную границу страны можно будет с документом о полном курсе вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом.

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Темы:
Авиасообщение в Грузии (228)
Теги:
Грузия, Ливан, авиасообщение, Агентство гражданской авиации

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