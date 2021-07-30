Нацбанк Грузии назвал причины рекордов туризма

В июне 2021 года Грузия открыла свои сухопутные границы, воздушные границы открылись с марта 2021 года

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Начало вакцинации и оживление международных пассажирских перевозок стали причиной высокого роста туризма в Грузии в июне, говорится в отчете Нацбанка Грузии.

В июне число визитеров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 286,8%. В июне 2021 года Грузия открыла свои сухопутные границы, воздушные границы открылись с марта 2021 года.

"Начало вакцинации и сравнительное оживление международных перевозок обусловило рост иностранных визитеров – в июне за год на 286,8%.", - говорится в сообщении Нацбанка.

При этом регулятор указывает, что высокий рост связан с тем, что в июне 2020 года въезд иностранных визитеров был практически остановлен.

"По сравнению с июнем 2019 года Грузию в июне 2021 года посетили на 79,8% меньше визитеров", - отмечает Нацбанк.

При этом по словам регулятора на рост туризма в июне повлиял в 12,8 раз увеличившийся поток туристов из Украины, Турции и Росии. Доля этих туристов составила 22,3% от общего числа визитеров.

На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Пересечь сухопутную границу страны можно будет с документом о полном курсе вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом.

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