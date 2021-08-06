Достопримечательности Аджарии будут рекламироваться на почтовых открытках

Рекламные почтовые открытки – совместный проект "Почты Грузии" и Департамента туризма и курортов Аджарии

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Рекламировать туристические места и достопримечательности Аджарии с целью их популяризации будут с помощью почтовых открыток, сообщается на странице "Почты Грузии" в Facebook.

На открытках "Почты Грузии" появятся изображения турпродуктов Аджарии. Цель проекта – содействовать туризму. Он осуществляется в рамках взаимосотрудничества "Почты Грузии" и Департамента туризма и курортов Аджарии.

Почтовые открытки с изображениями достопримечательностей Аджарии появятся в сервис-центрах "Почты Грузии" со следующей недели.

В Грузии работает 81 сервис-центр "Почты Грузии", в том числе – семь в Аджарии.

Туристический сезон в Аджарии официально открылся 15 июня.

К этому времени в Грузии открыты как воздушные, так и сухопутные границы, и несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, турсезон продолжается.

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