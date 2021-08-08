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Древний пещерный город Вардзия

Forbes-Испания ввел Вардзию в список семи самых впечатляющих мест мира

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (155)
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https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210808/252532248/Forbes-Ispaniya-vvel-Vardziyu-v-spisok-semi-samykh-vpechatlyayuschikh-mest-mira.html

Пещерный комплекс назван одним из самых безопасных мест, поскольку побывать там невозможно без наличия отрицательного ПЦР-теста

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Forbes-Испания назвал скальный комплекс Вардзия (регион Самцхе-Джавахети) одним из семи самых впечатляющих мест мира и посоветовал туристам включить его в список своего путешествия.

Несмотря на тяжелое эпидположение, Forbes-Испания назвал Вардзию одним из самых безопасных мест, поскольку побывать там невозможно без наличия отрицательного ПЦР-теста.

"Сегодня несколько монахов ухаживают за этим мистическим местом, родившимся в XII веке, в Джавахети, в районе Аспиндза, на высоте 1300 метров над уровнем моря. Это один из самых красивых пещерных городов в мире, где можно глубоко погрузиться в скалистую гору через секретные ходы", - пишет Forbes-Испания.

Вардзию в год посещают около 400 тысяч визитеров.

Уникальный монастырский скальный комплекс Вардзия XII-XIII веков расположен в 30 километрах от районного центра Аспиндза, на высоте 1 300 метров над уровнем моря. Строительство города эпохи Золотого века приписывают царице Тамар. Но первые пещеры были созданы еще раньше, во время правления Георгия III (1156-1184) - отца царицы Тамар.

Древний пещерный город Вардзия
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Скальный комплекс Вардзия удостоен премии Europa Nostra

Комплекс расположен на нескольких ярусах. Там есть сотни больших и малых залов, городище античного периода, курганные захоронения, 125 винных погребов с 185 квеври (глиняный кувшин для хранения вина). На территории грандиозного комплекса, высеченного в скале, 15 храмов, главный из которых - храм Успения Богородицы с уникальными фресками.

Кроме Вардзия, среди других направлений для путешествий и посещений предлагается вилла XII века на Гозо (Мальта), Галапагосские острова (Эквадор), пустыня Намиб (Намибия), древние горы Ирландии, солончак Салар-де-Уюни (Боливия), а также поездка в Армению, чтобы продегустировать самый старый коньяк в мире.

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (155)
Теги:
Грузия, Журнал Forbes, Вардзия, Туризм

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