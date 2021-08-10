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Пассажирский самолет Airzena - Georgian Airways

Авиакомпания Georgian Airways будет летать из Тбилиси в Минск

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Авиасообщение в Грузии (231)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210810/252545488/Aviakompaniya-Georgian-Airways-budet-letat-iz-Tbilisi-v-Minsk.html

Рейсы Тбилиси-Минск-Тбилиси будут осуществляться три раза в неделю: в среду, пятницу и воскресенье до 30 октября

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 11 августа будет осуществлять регулярные пассажирские рейсы Тбилиси-Минск, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации.

По данным агентства, рейсы Тбилиси-Минск-Тбилиси будут осуществляться три раза в неделю: в среду, пятницу и воскресенье до 30 октября.

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photo : courtesy of GCAA / FB
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Агентство гражданской авиации призывает учитывать существующие ограничения при планировании поездок.

Беларусь открыла свои воздушные границы для иностранцев, однако гражданам Грузии для въезда в Беларусь требуется отрицательный ПЦР-тест, выполненный в течение 3 суток до пересечения границы, а после они должны пройти 7-дневную самоизоляцию.

Для граждан Беларуси въезд в Грузию возможен при наличии ПЦР-теста, изоляция им не требуется, однако на третий день они должны сделать повторный тест.

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Темы:
Авиасообщение в Грузии (231)
Теги:
Грузия, Беларусь, Georgian Airways, авиасообщение, Агентство гражданской авиации

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