Авиакомпания Georgian Airways будет летать из Тбилиси в Минск

Рейсы Тбилиси-Минск-Тбилиси будут осуществляться три раза в неделю: в среду, пятницу и воскресенье до 30 октября

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 11 августа будет осуществлять регулярные пассажирские рейсы Тбилиси-Минск, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации.

По данным агентства, рейсы Тбилиси-Минск-Тбилиси будут осуществляться три раза в неделю: в среду, пятницу и воскресенье до 30 октября.

Агентство гражданской авиации призывает учитывать существующие ограничения при планировании поездок.

Беларусь открыла свои воздушные границы для иностранцев, однако гражданам Грузии для въезда в Беларусь требуется отрицательный ПЦР-тест, выполненный в течение 3 суток до пересечения границы, а после они должны пройти 7-дневную самоизоляцию.

Для граждан Беларуси въезд в Грузию возможен при наличии ПЦР-теста, изоляция им не требуется, однако на третий день они должны сделать повторный тест.

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