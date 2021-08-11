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Батуми - туристы и отдыхающие жители Грузии гуляют по приморскому бульвару

Список стран расширен: кому можно въезжать в Грузию без вакцинации

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Туризм
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Грузия делает ставку на туризм (157)
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Все иностранные визитеры при въезде в Грузию должны иметь при себе медицинскую страховку, которая покроет расходы на лечение COVID-19

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Правительство Грузии расширило список стран, граждане которых могут приезжать в Грузию без вакцинации, лишь с отрицательным ПЦР-тестом.

Согласно распоряжению правительства, в список таких стран внесены Иордания, Ливан и Ирак.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Гражданам этих стран, а также лицам, имеющим в них вид на жительство, можно въезжать в Грузию лишь имея отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до въезда. На третий день после прибытия им придется сдавать повторный ПЦР-тест за свой счет.

Ранее подобные правила распространялись на следующие страны: страны ЕС, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Оман, Молдова, Сан-Марино, Монако, Сербия, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Андорра, Северная Македония, Босния и Герцеговина.

Также приехать в Грузию могут все вакцинированные против COVID-19 иностранцы (исключение – люди, побывавшие в Индии за последние две недели).

Все иностранные визитеры при въезде в Грузию должны иметь при себе медицинскую страховку, которая, в случае надобности, покроет расходы на лечение COVID-19.

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (157)
Теги:
Грузия, Туризм, туризм в Грузии, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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