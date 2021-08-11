В отелях Египта установят ценовой минимум за номер

С 1 ноября номер в "четверке" в Египте будет стоить от 28 долларов в сутки, в "пятерке" – с 40 долларов

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Министр туризма Египта Халед аль-Анани заявил, что с 1 ноября в стране будет установлен ценовой минимум в четырех- и пятизвездочных гостиницах, сообщает РИА Новости со ссылкой на TourDom.

В частности, цена за номер в "четверке" стартует с 28 долларов в сутки, в "пятерке" – с 40 долларов.

По задумке властей, такая мера должна "гарантировать высокий уровень сервиса гостям", чтобы ограничить "недобросовестную конкуренцию" отельеров, которые занижают цены, ухудшая качество обслуживания.

Пока неясно, будет ли требование относиться только к тарифам "от стойки", то есть непосредственно от гостиниц, или же распространится и на контракты отельеров с туроператорами. По оценкам наблюдателей, проживание в отелях уже подорожало.

Как рассказал бывший руководитель Управления по продвижению туризма Египта Хишам ад-Дамери, рост стоимости туров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх объясняется тем, что местные операторы вынуждены вкладываться в соблюдение антиковидных мер. Да и многие бюджетные отели категории "три звезды" до сих пор не возобновили работу.

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