Иорданская авиакомпания возобновит полеты в Грузию

К этому времени на грузинском авиационном рынке работают 39 авиакомпаний – на две больше, чем за аналогичный период 2019 года

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Иорданская авиакомпания Fly Jordan (Solitaire Air) возобновит полеты в направлении Грузии с 12 августа, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации.

Согласно заявке, поданной в Агентство, авиакомпания будет выполнять несколько чартерных рейсов по линии Амман-Батуми-Амман.

Рейсы между Амманом и Батуми будут выполняться один раз в неделю, по четвергам, с 12 августа по 30 сентября на самолетах Boeing 737.

Необходимое разрешение на воздушное сообщение в этом направлении было предоставлено Fly Jordan 9 августа. Иорданский перевозчик начал работать в направлении Грузии в 2017 году.

Грузия возобновила международные авиаперевозки с 1 февраля 2021 года.

По информации Агентства гражданской авиации, к этому времени на грузинском авиационном рынке работают 39 авиакомпаний – на две больше, чем за аналогичный период 2019 года, а полеты выполняются по 77 направлениям.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года восстановлено 88% рейсов.

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