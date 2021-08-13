Грузинская авиакомпания выполнит чартерные рейсы в Польшу

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Грузинская авиакомпания Myway Airlines начинает осуществление чартерных рейсов в направлении Польши, сообщается на странице Агентства гражданской авиации Грузии в Facebook.
Регулярные рейсы Тбилиси-Варшава-Тбилиси начнутся с 14 августа этого года.
Рейсы между Тбилиси и Варшавой осуществятся с 14 августа до 4 сентября включительно в неделю раз по субботам. Планируется и дополнительный рейс 23 августа.
Агентство гражданской авиации выдало разрешение данной авиакомпании осуществлять рейс в направлении Польши 12 августа.
Граждане стран, которые не являются членами Шенгенской зоны, после прибытия в Польшу обязаны пройти десятидневный карантин за свой счет.
Во время пересечения польской границы граждане должны предоставить пограничникам детальную информацию о месте проживания (где будет проходить самоизоляция) и оставить номер телефона.
Спустя неделю после пересечения границы можно провести ПЦР-тест или тест на антиген. В случае отрицательного результата продолжительность карантина может быть сокращена. Результаты теста обязательно должны быть направлены в санитарную инспекцию Польши.
Карантин не должны проходить те граждане, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса препаратами, авторизованными в ЕС, — это Pfizer-BioTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen (Johnson&Johnson).
Чтобы избежать карантина, во время пересечения границы следует представить документ, подтверждающий завершение полного курса вакцинации не ранее чем за две недели до въезда в страну. От карантина также освобождаются дети до 12 лет, если они путешествуют вместе с родителями, вакцинированными препаратами, авторизированными в ЕС.
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