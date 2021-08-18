Пять самых экзотических туристических объектов в Грузии

Гостиницы, о которых пойдет речь ниже, рассчитаны на любителей экзотики и приключений. Посмотрите и выберите, где бы вы провели жаркие летние дни вместе с дорогими людьми

Цена каждого из представленных здесь объектов (на одну ночь) колеблется в среднем от 150 до 350 лари, а спрос довольно высокий.

Згвари – Хоббитон

Уже несколько месяцев как покорил сердца людей покрытый мхом рачинский Хоббитон, который не оставит визитера равнодушным и является аналогом настоящего Хоббитона. Коттедж расположен в Амбролаури, по дороге к селу Крихи, на берегу озера Бердиа. Автор проекта – Эка Давитулиани.

Из коттеджа открывается очень красивый вид, а вокруг – удивительный лес. Чистый воздух, покой, уют, экзотическая среда, благоустроенный интерьер – о чем еще можно мечтать?!

"На сей раз коттеджи рассчитаны на двоих, хотя есть возможность разместить и 4 человек. В случае пары ночь будет стоить 200 лари, а на 4 человек – 250 лари. Мы уже пустили в озеро моллюсков, а с сентября собираемся добавить еще больше рыбы, и у нас будут другие рекреационные услуги", - говорит в одном из интервью Давитулиани.

SHAORI CHALET

На озере Шаори возведен коттедж. Площадью в 13 квадратных метров, он оснащен всем необходимым инвентарем, мокрой точкой, кухней, спальней. Специально возведенная конструкция дает возможность переместить домик на опушку леса в случае, если озеро замерзнет.

Здесь стоимость одной ночи -350 лари, в сумму входит завтрак. Также из гостиницы "Шаори" в любое время можно вызвать еду, доставка которой бесплатна. О коттедже заботятся и обслуживают 4 человека. Это единственный в Грузии коттедж подобного типа. Его учредитель - Вахтанг Иашвили.

Hill Inn – Дом на дереве

"Дом на дереве" - это место-мечта, где многие из нас в детстве мечтали жить и участвовать в головокружительных приключениях. Находится он в Кеда, в селе Дандало, в зоне, разделяющей Верхнюю и Нижнюю Аджарию. Это проект, который максимально приспособлен к местной среде и, наряду с деревянным домом, предлагает гостям номера палаточного типа.

Гости "Дома на дереве" могут, не выходя из номера, насладиться панорамным видом природы. Дом обеспечен ванной и кухонным инвентарем. У дома есть веранда, где отдыхающие могут ужинать на фоне музыки и вместе с любимыми людьми незабываемо провести время.

Glamping Georgia

Это одна из грузинских гостиниц, которая предлагает потребителям совершенно особенную и интересную концепцию.

"Глемфинг" - означает специально построенную на природе палатку или коттедж. Это особенно популярно в европейских странах и теперь уже есть в Грузии.

Идея гостиницы принадлежит супружеской паре – Георгию Исакадзе и Тамар Ансиани. Сегодня объект принимает множество визитеров. Гостиница расположена в Рача, в 2-х километрах от Амбролаури, в селе Крихи. Стоимость номера начинается от 160 лари и колеблется в пределах 300 лари.

"Мы создали место, где природа максимально первозданная и гости имеют возможность. почувствовать ее такой, какая она на самом деле", - говорит Георгий Исакадзе.

Eco House Merisi - Эко-гостиница Мериси

Огромное впечатление производит повисший на скале коттедж в Аджарии, который находится в 50 километрах от Батуми, в селе Мериси. Из гостиницы открывается красивейший, экзотический вид. Она открылась в прошлом году и уже пользуется большой популярностью.

В свое время местные жители очень скептически восприняли идею строительства такого коттеджа, однако результат намного превзошел ожидания. В гостинице особое внимание привлекают подвешенные к скале спальня, джакузи и гамак. В коттедже на данном этапе можно размесить четырех человек. В будущем партнеры планируют построить еще несколько коттеджей.

Стоимость одной ночи в гостинице на 1-2 человека составляет 250 лари, а на 3-4 – 300 лари. На месте функционируют семейная кухня и марании, где гости могут отведать блюда аджарской кухни, а также настоянные в семье хозяев чхавери, цоликаури и чачу.