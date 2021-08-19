В горах Грузии появится самый длинный в Европе зиплайн

Гора Чирухи в Аджарии находится на высоте 2050 метров над уровнем моря, оттуда открываются красивейшие виды

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Самый длинный в Европе зиплайн появится на горе Чирухи в высокогорной Аджарии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Зиплайн — спуск по стальному канату с отрывом от земли с помощью специального устройства. Это развлечение пользуется большой популярностью среди туристов.

"Мы начинаем очень привлекательный как для местных, так и для иностранных туристов проект стоимостью 10 миллионов лари (более трех миллионов долларов). На горе Чихури появится самый длинный зиплайн в Европе, длиной 1,7 тысячи метров", - сказал Гарибашвили.

Глава правительства не уточнил, когда именно будет реализован проект.

Гора Чирухи находится на высоте 2050 метров над уровнем моря. Оттуда открывается красивейший вид на маленькие озера и летние пастбища.

Подняться на гору можно по туристическим тропам вдоль водопада Жинвали, озера Шратиани, пастбища Саричаири, озеро Караголи. И это не полный перечень туристических мест, с которыми могут познакомиться путешественники на туристическом маршруте Чирухи-Хихани-Годердзи.

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