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Прощай, осень! Тбилисский ботанический сад. Линия зиплайн, которой часто пользуются туристы

В горах Грузии появится самый длинный в Европе зиплайн

© Sputnik / STRINGER
Туризм
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Темы:
Отдых в Грузии 2021 (29)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210819/252614958/V-gorakh-Gruzii-poyavitsya-samyy-dlinnyy-v-Evrope-ziplayn.html

Гора Чирухи в Аджарии находится на высоте 2050 метров над уровнем моря, оттуда открываются красивейшие виды

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Самый длинный в Европе зиплайн появится на горе Чирухи в высокогорной Аджарии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Зиплайн — спуск по стальному канату с отрывом от земли с помощью специального устройства. Это развлечение пользуется большой популярностью среди туристов.

"Мы начинаем очень привлекательный как для местных, так и для иностранных туристов проект стоимостью 10 миллионов лари (более трех миллионов долларов). На горе Чихури появится самый длинный зиплайн в Европе, длиной 1,7 тысячи метров", - сказал Гарибашвили.

Глава правительства не уточнил, когда именно будет реализован проект.

Гора Чирухи находится на высоте 2050 метров над уровнем моря. Оттуда открывается красивейший вид на маленькие озера и летние пастбища.

Подняться на гору можно по туристическим тропам вдоль водопада Жинвали, озера Шратиани, пастбища Саричаири, озеро Караголи. И это не полный перечень туристических мест, с которыми могут познакомиться путешественники на туристическом маршруте Чирухи-Хихани-Годердзи.

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Темы:
Отдых в Грузии 2021 (29)

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