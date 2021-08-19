Число туристических мест в Аджарии увеличится

Реализация различных проектов, по словам премьера, создаст дополнительные рабочие места в регионе и откроет новые возможности для местных жителей

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Реализация туристических проектов в муниципалитете Шуахеви (регион Аджария) принесет новую жизнь в регион и увеличит количество туристических мест и посетителей, тем самым возродив экономику страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Об этом глава правительства сказал на презентации турпроектов в Шуахеви, где он находился вместе со спикером парламента Кахой Кучава и председателем правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

На презентации правительство Аджарии представило пять проектов общей стоимостью около 30,7 миллиона лари (9,8 миллиона долларов). Реализация этих проектов, по словам премьера, создаст дополнительные рабочие места в регионе и откроет новые возможности для местных жителей.

Согласно проекту, самый длинный двухполосный зиплайн в Европе будет построен в Чирухи стоимостью 10 миллионов лари (3,2 миллиона лари).

Согласно плану развития туризма ущелья Чвани, которое находится в 1,5 часах езды от Батуми, будет организована инфраструктура с дорожками, туристическими центрами, мостами и демонстрационной деревни аутентичных мельниц. Стоимость проекта – 10 миллионов лари.

На курорте Гомардули готовится проект строительства тобоггана и канатной дороги, который вдохнет новую жизнь в развитие горнолыжного курорта. Стоимость проекта – до 10 миллионов лари.

В Шуахеви на горе Джвариминдори строятся туристические приюты и кемпинговая зона с бюджетом 250 тысяч лари (80,4 тысячи долларов), которые будут завершены к концу октября. Проект соединит Шуахеви с муниципалитетом Кобулети и регионом Гурия горами.

Также ведется обустройство переходной пешеходной и велосипедной дорожки в муниципалитетах Кеда и Шуахеви, что будет способствовать развитию приключенческого туризма. Проект будет завершен в октябре и имеет бюджет около 500 тысяч лари (160,8 тысячи долларов).

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.