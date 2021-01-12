Самый богатый человек Грузии Бидзина Иванишивили заявил о своем уходе из политики. Миллиардер и меценат правил страной с 2012 года во главе созданной им партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Теперь Иванишвили возвращается к прежней, затворнической жизни и главным его занятием, как и прежде, будет благотворительность.