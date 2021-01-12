Самый богатый человек Грузии Бидзина Иванишивили заявил о своем уходе из политики. Миллиардер и меценат правил страной с 2012 года во главе созданной им партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".
Теперь Иванишвили возвращается к прежней, затворнической жизни и главным его занятием, как и прежде, будет благотворительность.
Миллиардер и меценат прощается с активной политической жизнью – как на это отреагировали в грузинской оппозиции
Политолог Ника Читадзе считает, что основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили покидает политику, чтобы "избежать ответственности"
Самый богатый человек Грузии не только уходит из политики, но обещает не вмешиваться в нее и не давать советы своей партии
У истоков года общественная жизнь, как правило, замирает, не располагая к сенсациям. Люди погружаются в интимную семейную атмосферу. 2021-й бесцеремонно нарушил эту милую традицию…
К неординарному человеку и отношение неординарное – кого-то обрадовал уход Иванишвили из политики, а кто-то искренне расстроился, полагая, что без него все пойдет прахом
Уйдя из политики самый богатый человек в Грузии решил "избавиться" и от части собственности. Себе и жене он скромно оставил 200 миллионов долларов, "прожиточный минимум" получили и четверо детей Иванишвили
Весь день Грузия ждала имя преемника решившего уйти из политики Бидзины Иванишвили. О своем желании сдать бразды правления он заявил в открытом письме
Политолог Арчил Сихарулидзе прокомментировал уход основателя и председателя партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили из политики
Бегство, слабость и безответственность, или умение вовремя уйти и не держаться за власть? Что думают об уходе Иванишвили из политики его сторонники и противники
О своем решении окончательно покинуть политику миллиардер Бидзина Иванишвили заявил утром 11 января в открытом письме
Политическое противоборство, успехи и разочарования, невыполненные задачи и ожидания – утром 11 января основатель правящей партии Грузии опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о том, что делал последние восемь лет
Имя преемника и то, какие изменения планируются внутри партии, станет известно в ближайшее время, заявил вице-спикер парламента
В 2011 году он заявил о своем намерении заняться политикой и основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти
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