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Иванишвили уходит из политики - причины и реакции

Самый богатый человек Грузии Бидзина Иванишивили заявил о своем уходе из политики. Миллиардер и меценат правил страной с 2012 года во главе созданной им партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Теперь Иванишвили возвращается к прежней, затворнической жизни и главным его занятием, как и прежде, будет благотворительность.

Бидзина Иванишвили - основатель партии Грузинская мечта
23:06 12 Января 2021

Уходя, ухожу – Бидзина Иванишвили о своей жизни в политике и без нее

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