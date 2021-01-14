Притеснение российских журналистов в Прибалтике

Во второй серии проекта #Своихнебросаем RT поговорил с бывшим редактором портала Baltnews.lv Андреем Яковлевым. Подробнее - смотрите в видео
Русскоязычным латвийским журналистам предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза
МИД России обвинил страны Прибалтики в нарушении прав российских журналистов
В первой серии проекта #Своихнебросаем RT поговорил с журналистом и общественным деятелем Владимиром Линдерманом. Подробнее – смотрите в видео
За пять лет Литва, Латвия и Эстония не раз притесняли российские СМИ и тех авторов и корреспондентов, которые с ними сотрудничают. Всю хронологию таких случаев за пять лет смотрите в инфографике Sputnik Литва
Грузинский политолог и публицист, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили прокомментировал обвинения правительства Латвии в адрес журналистов, сотрудничавших с русскоязычными агентствами Sputnik Латвия и Baltnews, в нарушении режима санкций ЕС
Эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе осудил действия латвийских властей по отношению к русскоязычным журналистам, которых обвинили в нарушении режима санкций ЕС
Латвийские власти допросили сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия, и взяли подписку о неразглашении
Латвийские власти допросили сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия и взяли подписку о неразглашении, у них также прошли обыски, изъяты техника и средства связи
Прибалтийские страны аргументировали свое решение тем, что телеканалы RT принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобные антидемократические шаги дискредитируют Вильнюс, Ригу и Таллин в глазах мирового сообщества
В четверг в Литве вступит в силу запрет на трансляцию телеканалов RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD и RT Documentary
В Москве прошла онлайн-конференция "Мир глазами СМИ в 2020 году" с участием представителей американской и европейских редакций Sputnik
Эстонские власти не соблюдают принципы демократии, преследуя российские СМИ, – Черышева о ситуации со Sputnik Эстония
Первый балтийский канал (ПБК) ретранслирует российский Первый канал и также имеет авторские программы
Подавление свободы СМИ и ущемление прав нацменьшинств стало нормой в странах Балтии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Смотрите в видео, что заявил дипломат
В начале января сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угроз уголовного преследования журналистов
В начале января сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угроз уголовного преследования журналистов
В Москве проходит пикет в поддержку журналистов Sputnik Эстония. Протестующие против действий Таллинна собрались у здания особняка российского МИД на улице Спиридоновка, 17
В начале января сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угроз уголовного преследования журналистов
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