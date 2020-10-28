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Грузинские военнослужащие

Выборы 2020: как будут голосовать грузинские военнослужащие?

photo: Irakli Garibashvili / FB
Парламентские выборы в Грузии 2020
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (502)
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Военнослужащие в Грузии смогут проголосовать по месту прописки или же на избирательных участках по месту дислокации

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Грузинские военнослужащие, принимающие участие в миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, смогут проголосовать на предстоящих парламентских выборах, об этом Sputnik Грузия рассказали в пресс-службе ЦИК.

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photo: Government of Georgia / FB
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Выборы в Грузии пройдут в субботу, 31 октября. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. 

Голосование в Афганистане пройдет в тот же день, что и в Грузии - 31 октября. Военные смогут зафиксировать свою позицию на двух избирательных участках: избирательный участок №1 на авиабазе Баграм и избирательный участок №2 Мазари-Шариф на базе Мармаль. Отмечается, что выборы пройдут с полным соблюдением правил безопасности, введенных из-за пандемии коронавируса.

Находящиеся в Афганистане грузинские военные могут проголосовать только за партии и избирательные блоки, участвовать в мажоритарных выборах им запрещает законодательство. На двух военных базах зарегистрирован 861 избиратель.

"Что касается грузинских военных, находящихся на территории Грузии, то они смогут проголосовать по месту прописки, как обычные граждане, или же по месту дислокации - на избирательных участках, расположенных вблизи военной части", - сообщили в пресс-службе ЦИК.

Всего в едином избирательном списке парламентских выборов 2020 зарегистрировано 3 526 032 избирателя. Сюда входят и граждане Грузии, проживающие за пределами страны (14 170).

Миссия НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support), которая объявлена небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.

С грузинской стороны в миссии участвуют до 900 военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм, в Кабуле и Мазари-Шариф.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (502)


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