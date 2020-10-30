За выборами в Грузии будут следить более 47 тысяч местных и международных наблюдателей

Представили всех международных наблюдательских миссий, в том числе делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ, уже находятся в Грузии

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. За парламентскими выборами в Грузии будут следить более 47 тысяч наблюдателей из 48 международных и 120 местных организаций, согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии.

Всего в Грузии будут работать:

46 941 местный наблюдатель

910 международных наблюдателей

Представили всех международных наблюдательских миссий, в том числе делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ, уже находятся в Грузии. По информации ОБСЕ, за ходом выборов в Грузии будет наблюдать группа из 28 человек.

Наряду с наблюдателями от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), в период с 29 октября по 1 ноября Грузию посетит делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в составе девяти человек во главе с Тини Кокс (Нидерланды). Первого ноября они проведут совместную пресс-конференцию.

Кроме того, в представительстве Евросоюза Грузии сообщают, что за ходом парламентских выборов будет наблюдать команда европейских дипломатов. В день выборов более 70 групп наблюдателей посетят свыше 1000 избирательных участков по всей Грузии. Их цель – помочь наблюдательскому офису Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) в Грузии.

В состав команды европейских дипломатов входят сотрудники представительства Евросоюза в Грузии и посольств стран-членов ЕС, в том числе Австрии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Словакии и Швеции, а также Норвегии и Швейцарии.

Представители миссии наблюдателей европейских дипломатов будут передвигаться на машинах с символикой ЕС, а также носить жилеты и шапки с символикой ЕС. Они будут соблюдать все соответствующие меры безопасности против коронавируса, отмечают в представительстве.

Прибытие международных наблюдателей в Грузию осложнено пандемией коронавируса. Раннее Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) приняло решение не отправлять в Грузию 150 краткосрочных наблюдателей ко дню голосования. Не пришлет наблюдателей и Европарламент.

Что касается местных наблюдателей, то 31 октября и 1 ноября будет работать медиа-центр неправительственных организаций, где журналистов будут информировать о ходе выборов. Медиа-центр будет открыт в гостинице Rooms, где будут проводится брифинги НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии", "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), "Международная прозрачность - Грузия", "Многонациональная Грузия" и "Центр прав человека".

"Международное общество справедливых выборов и демократии" будет следить за выборами по всей Грузии посредством более тысячи наблюдателей.

У "Ассоциации молодых юристов Грузии" в масштабах Грузии будет 1 242 наблюдателя. Они будут распределены на три тысячи участков.

"Международная прозрачность – Грузия" будет представлена на выборах около 600 наблюдателями.

"Многонациональная Грузия" посылает 600 наблюдателей в регионы Квемо Картли, Самцхе-Джавахети, Кахети, Мцхета-Мтианети (Марнеули, Болниси, Дманиси, Цалка, Тетрицкаро, Гардабани, Ниноцминда, Ахалкалаки, Аспиндза, Ахалцихе, Адигени, Борджоми, Лагодехи, Сагареджо, Ахмета, Кварели, Каспи и Мцхета), а также будет следить за ходом голосования в трех районах Тбилиси – Исани, Самгори и Крцаниси.

Наблюдатели "Центра прав человека" взяли на себя семь регионов Грузии: Кахети, Квемо Картли, Самегрело - Земо Сванети, Шида Картли, Имерети и Самцхе-Джавахети.

Что могут наблюдатели?

Наблюдатели имеют право находиться на избирательном участке в течение дня голосования и во время подсчета голосов.

В случае нарушений избирательного процесса, наблюдатели имеют право внести жалобу в комиссию. В случае, если комиссия не удовлетворит жалобу или не исправит нарушения, наблюдатели имеют право подать иск в суд.

Парламентские выборы пройдут в Грузии в субботу, 31 октября. В них принимает участие рекордное число субъектов – 48 партий и два блока.