Агитация запрещена: в Грузии началось "время тишины"

Агитация запрещена только в день выборов, 31 октября, с 00:00 до 20:00 по тбилисскому времени

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. С полуночи 31 октября, в день парламентских выборов в Грузии, в стране стартовало время тишины, которое продлится до 20:00.

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В этот период запрещена трансляция политической рекламы по телевидению и радио, размещение программ партий и блоков и их распространение.

Также нельзя звонить избирателям от имени партии и отправлять им сообщения.

Кроме того, до голосования, которое начнется в 8:00 утра, запрещена публикация опросов общественного мнения.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвовать в выборах будут 48 партий и 2 избирательных блока.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

Также в этот день проходят выборы в Верховный совет Аджарии и отдельных представителей местной власти.