00:59 31 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7732
  • 100 RUB4.0776
  • USD3.2327
Поиск
Обрывки плакатов и уличной рекламы на одной из улиц столицы Грузии

Агитация запрещена: в Грузии началось "время тишины"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Парламентские выборы в Грузии 2020
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (8)
9201
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/vibory-2020/20201031/249861965/Agitatsiya-zapreschena-v-Gruzii-nachalos-vremya-tishiny.html

Агитация запрещена только в день выборов, 31 октября, с 00:00 до 20:00 по тбилисскому времени

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. С полуночи 31 октября, в день парламентских выборов в Грузии, в стране стартовало время тишины, которое продлится до 20:00.

Большой день: все, что надо знать о выборах в парламент Грузии 2020>>

ირაკლი კობახიძე
photo: Parliament of Georgia / FB
"Грузинская мечта" ждет серьезных провокаций на выборах

В этот период запрещена трансляция политической рекламы по телевидению и радио, размещение программ партий и блоков и их распространение.

Также нельзя звонить избирателям от имени партии и отправлять им сообщения.

Кроме того, до голосования, которое начнется в 8:00 утра, запрещена публикация опросов общественного мнения.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвовать в выборах будут 48 партий и 2 избирательных блока.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

Также в этот день проходят выборы в Верховный совет Аджарии и отдельных представителей местной власти.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (8)
Теги:
Грузия, выборы


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ситуация возле собора Нотр-Дам в Ницце, где произошло нападение на людей и есть жертвы, Франция
Теракт в Ницце: неизвестный напал на людей у церкви - фото
Вечные враги: главная интрига грузинских выборов за минуту
Вечные враги: главная интрига грузинских выборов 2020
Парламентские выборы в Грузии: избирательный бюллетень - инфографика
Участники парламентских выборов в Грузии: как будет выглядеть бюллетень
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться