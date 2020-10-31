Экзитпол Rustavi 2: "Мечта" – 52,26%, "Сила в единстве" – 25,33%

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах в Грузии набирает 52,26%, ее главный конкурент – блок "Сила в единстве", созданный Единым Нацдвижением, получает 25,33%. Об этом свидетельствуют данные экзитпола британской компании Survation, проведенного по заказу телеканала Rustavi 2.
Информация представлена по данным на 17:30 по тбилисскому времени.
Барьер в 1% также преодолевают:
- "Европейская Грузия" – 4,20%
- "Гирчи" – 3,52%
- "Лело" – 2,61%
- "Стратегия Агмашенебели" – 2,37%
- "Альянс Патриотов" – 2,29%
- "Лейбористская партия" – 1,22%
- "Алеко Элисашвили - Граждане" – 1,02%.
Погрешность экзитпола составляет 1,2%.
Явка избирателей на парламентских выборах в Грузии к 17:00 по тбилисскому времени составляет 45,77%.
Экзитпол – итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отражая лишь общую тенденцию выборов.