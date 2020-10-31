Экзитпол Rustavi 2: "Мечта" – 52,26%, "Сила в единстве" – 25,33%

Стали известные результаты опросов избирателей, мнение которых узнавали при выходе из участков

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах в Грузии набирает 52,26%, ее главный конкурент – блок "Сила в единстве", созданный Единым Нацдвижением, получает 25,33%. Об этом свидетельствуют данные экзитпола британской компании Survation, проведенного по заказу телеканала Rustavi 2.

Информация представлена по данным на 17:30 по тбилисскому времени.

Барьер в 1% также преодолевают:

"Европейская Грузия" – 4,20%

"Гирчи" – 3,52%

"Лело" – 2,61%

"Стратегия Агмашенебели" – 2,37%

"Альянс Патриотов" – 2,29%

"Лейбористская партия" – 1,22%

"Алеко Элисашвили - Граждане" – 1,02%.

Погрешность экзитпола составляет 1,2%.

Явка избирателей на парламентских выборах в Грузии к 17:00 по тбилисскому времени составляет 45,77%.

Экзитпол – итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отражая лишь общую тенденцию выборов.