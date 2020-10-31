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Парламентские выборы в Грузии 2020 - урна с бюллетенями

Экзитпол Rustavi 2: "Мечта" – 52,26%, "Сила в единстве" – 25,33%

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Парламентские выборы в Грузии 2020
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (67)
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Стали известные результаты опросов избирателей, мнение которых узнавали при выходе из участков

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах в Грузии набирает 52,26%, ее главный конкурент – блок "Сила в единстве", созданный Единым Нацдвижением, получает 25,33%. Об этом свидетельствуют данные экзитпола британской компании Survation, проведенного по заказу телеканала Rustavi 2.

Информация представлена по данным на 17:30 по тбилисскому времени.

Барьер в 1% также преодолевают:

  • "Европейская Грузия" – 4,20%
  • "Гирчи" – 3,52%
  • "Лело" – 2,61%
  • "Стратегия Агмашенебели" – 2,37%
  • "Альянс Патриотов" – 2,29%
  • "Лейбористская партия" – 1,22%
  • "Алеко Элисашвили - Граждане" – 1,02%.

Погрешность экзитпола составляет 1,2%.

Явка избирателей на парламентских выборах в Грузии к 17:00 по тбилисскому времени составляет 45,77%.

Экзитпол – итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отражая лишь общую тенденцию выборов.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (67)
Теги:
Парламентские выборы, Сила в единстве, Грузинская мечта


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