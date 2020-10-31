Экзит-полл Formula TV: "Мечта" - 46%, "Сила в единстве" - 28%

Известны результаты проведенного по заказу телеканала "Формула" опроса избирателей, выходящих с участков

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах в Грузии набирает 46%, ее главный конкурент блок "Сила в единстве", созданный Единым Нацдвижением, получает - 28%. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла американской компании Edisson Research, проведенного по заказу телеканала Formula.

Барьер в 1% также преодолевают:

"Европейская Грузия" - 5%

"Гирчи" - 3%

"Лело" - 3%

"Альянс патриотов" - 2%

"Стратегия Агмашенебели" - 2%

Авторы экзит-полла отмечают, что 50% опрошенных отказались отвечать на вопрос, за кого голосовали.

Еще три грузинских телеканала представили заказанные ими экзит-поллы. "Мтавари Архи" представил результаты исследования международной компании IPSOS S.A, телеканал "Имеди" - экзит-полл американской компании Public Opinion Strategies, а "Рустави-2" — британской компании Survation.

Экзит-поллы - итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отражая лишь общую тенденцию выборов.

Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса. Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).