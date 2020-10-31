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Батуми. Кандидат от партии Грузинская мечта Ресан Концелидзе участвует в выборах

Экзитпол Formula TV: "Мечта" – 46%, "Сила в единстве" – 28%

© Sputnik / Seyran Baroyan
Парламентские выборы в Грузии 2020
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (599)
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Sputnik Грузия
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Известны результаты проведенного по заказу телеканала "Формула" опроса избирателей, выходящих с участков

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах в Грузии набирает 46%, ее главный конкурент блок "Сила в единстве", созданный Единым Нацдвижением, получает - 28%. Об этом свидетельствуют данные экзитпола американской компании Edisson Research, проведенного по заказу телеканала Formula.

Барьер в 1% также преодолевают:

  • "Европейская Грузия" - 5%
  • "Гирчи" - 3%
  • "Лело" - 3%
  • "Альянс патриотов" - 2%
  • "Стратегия Агмашенебели" - 2%.

Авторы экзитпола отмечают, что 50% опрошенных отказались отвечать на вопрос, за кого голосовали.

Праздничный митинг правящей партии Грузинская мечта - фейерверк
photo : Georgian Dream / FB
"Грузинская мечта" выигрывает выборы в парламент Грузии, ЕНД на втором месте – экзитполы

Еще три грузинских телеканала представили заказанные ими экзитполы. "Мтавари Архи" представил результаты исследования международной компании IPSOS S.A, телеканал "Имеди" - экзитпол американской компании Public Opinion Strategies, а "Рустави-2" - британской компании Survation.

Экзитполы - итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отражая лишь общую тенденцию выборов.

Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса. Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе - 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (599)


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