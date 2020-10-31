Экзитпол Formula TV: "Мечта" – 46%, "Сила в единстве" – 28%

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах в Грузии набирает 46%, ее главный конкурент блок "Сила в единстве", созданный Единым Нацдвижением, получает - 28%. Об этом свидетельствуют данные экзитпола американской компании Edisson Research, проведенного по заказу телеканала Formula.
Барьер в 1% также преодолевают:
- "Европейская Грузия" - 5%
- "Гирчи" - 3%
- "Лело" - 3%
- "Альянс патриотов" - 2%
- "Стратегия Агмашенебели" - 2%.
Авторы экзитпола отмечают, что 50% опрошенных отказались отвечать на вопрос, за кого голосовали.
Еще три грузинских телеканала представили заказанные ими экзитполы. "Мтавари Архи" представил результаты исследования международной компании IPSOS S.A, телеканал "Имеди" - экзитпол американской компании Public Opinion Strategies, а "Рустави-2" - британской компании Survation.
Экзитполы - итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отражая лишь общую тенденцию выборов.
Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса. Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе - 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).