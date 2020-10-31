Инциденты на выборах в Грузии: задержаны десять человек - МВД

В течение дня у ряда избирательных участков в Грузии произошли стычки - конфликты возникали между активистами различных партий

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. МВД Грузии возбудило девять уголовных дел по фактам, связанным с нарушениями на парламентских выборах в Грузии.

В течение дня у ряда избирательных участков в Грузии произошли стычки - конфликты возникали между активистами различных партий.

"Кроме выявления уголовных дел, полиция начала 15 административных дел. Всего за административные правонарушения задержано 10 человек", - заявил первый замминистра внутренних дел Каха Сабанадзе.

В связи с инцидентом у участка в школе №33 в Глдани полиция задержала в административном порядке шесть человек.

В связи с противостоянием у участка в здании школы 116 в Исани-Самгорском районе уголовное дело возбуждено по статье "насилие, совершенное группой лиц".

В связи с инцидентом на участке, расположенном на Кахетинском шоссе №36 Исани-Самгорского района, следствие ведется по статье "насилие".

В Сенаки в связи с нанесением физического вреда наблюдателем на участке уголовное дело возбуждено по статье "вмешательство в проведение выборов".

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).