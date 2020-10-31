Опубликованы итоговые данные экзитполов по парламентским выборам в Грузии

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Грузинские телеканалы после завершения голосования на выборах в парламент обнародовали результаты экзитполов по данным на 20:00 по тбилисскому времени.
Во всех лидирует правящая партия "Грузинская мечта", на втором месте – "Единое Нацдвижение".
Однако экзитполы показывают принципиальную разницу в процентах, набираемых правящей партией. По данным опросов, заказанных оппозиционными телеканалами, "Мечте" может не хватить голосов для формирования и утверждения правительства.
Для того чтобы утвердить правительство, "Мечте" необходимо не менее 50%. В противном случае оппозиция теоретически может сформировать коалицию и получит право на формирование правительства, а "Мечта" останется в меньшинстве.
Чтобы пройти в парламент, партиям нужно преодолеть 1% барьер.
|Экзитпол Imedi
|Экзитпол Rustavi2
|Экзитпол Formula TV
|Экзитпол "Мтавари Архи"
|"Грузинская мечта"
|54%
|51,36%
|46%
|41%
|Блок "Сила в единстве"
|24%
|25,38%
|28%
|33%
|"Европейская Грузия" (Давид Бакрадзе)
|3%
|4,20%
|5%
|5%
|"Гирчи" (Зураб Джапаридзе)
|4%
|3,65%
|3%
|3%
|"Лело для Грузии" (Мамука Хазарадзе)
|3%
|2,94%
|3%
|4%
|"Альянс Патриотов" (Ирма Инашвили)
|2%
|2,36%
|2%
|2%
|"Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели"
|3%
|2,47%
|2%
|3%
|"Лейбористская партия" (Шалва Нателашвили)
|1%
|1,23%
|1%
|2%
|"Единая Грузия" (Нино Бурджанадзе)
|1%
|---
|---
|1%
|"Алеко Элисашвили - Граждане"
|1%
|1,11%
|1%
|1%