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Батуми. Парламентские выборы 2020. На избирательном участке. Голосование

Опубликованы итоговые данные экзитполов по парламентским выборам в Грузии

© Sputnik / Seyran Baroyan
Парламентские выборы в Грузии 2020
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (72)
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Sputnik Грузия
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Стали известные последние данные опросов избирателей, выходящих с участков после голосования

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Грузинские телеканалы после завершения голосования на выборах в парламент обнародовали результаты экзитполов по данным на 20:00 по тбилисскому времени.

Бидзина Иванишвили и актив партии Грузинская мечта
photo : Georgian Dream / FB
"Грузинская мечта" в третий раз выигрывает принципиальные выборы - Иванишвили

Во всех лидирует правящая партия "Грузинская мечта", на втором месте – "Единое Нацдвижение".

Однако экзитполы показывают принципиальную разницу в процентах, набираемых правящей партией. По данным опросов, заказанных оппозиционными телеканалами, "Мечте" может не хватить голосов для формирования и утверждения правительства.

Для того чтобы утвердить правительство, "Мечте" необходимо не менее 50%. В противном случае оппозиция теоретически может сформировать коалицию и получит право на формирование правительства, а "Мечта" останется в меньшинстве.

Чтобы пройти в парламент, партиям нужно преодолеть 1% барьер.

  Экзитпол Imedi Экзитпол Rustavi2 Экзитпол Formula TV Экзитпол "Мтавари Архи"
"Грузинская мечта" 54% 51,36% 46% 41%
Блок "Сила в единстве" 24% 25,38% 28% 33%
"Европейская Грузия" (Давид Бакрадзе) 3% 4,20% 5% 5%
"Гирчи" (Зураб Джапаридзе) 4% 3,65% 3% 3%
"Лело для Грузии" (Мамука Хазарадзе) 3% 2,94% 3% 4%
"Альянс Патриотов" (Ирма Инашвили) 2% 2,36% 2% 2%
"Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" 3% 2,47% 2% 3%
"Лейбористская партия" (Шалва Нателашвили) 1% 1,23% 1% 2%
"Единая Грузия" (Нино Бурджанадзе) 1% --- --- 1%
"Алеко Элисашвили - Граждане" 1% 1,11% 1% 1%
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (72)
Теги:
Rustavi2, ТВ "Имеди", Грузия, Парламентские выборы, выборы


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