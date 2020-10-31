Опубликованы итоговые данные экзитполов по парламентским выборам в Грузии

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Грузинские телеканалы после завершения голосования на выборах в парламент обнародовали результаты экзитполов по данным на 20:00 по тбилисскому времени.

Во всех лидирует правящая партия "Грузинская мечта", на втором месте – "Единое Нацдвижение".

Однако экзитполы показывают принципиальную разницу в процентах, набираемых правящей партией. По данным опросов, заказанных оппозиционными телеканалами, "Мечте" может не хватить голосов для формирования и утверждения правительства.

Для того чтобы утвердить правительство, "Мечте" необходимо не менее 50%. В противном случае оппозиция теоретически может сформировать коалицию и получит право на формирование правительства, а "Мечта" останется в меньшинстве.

Чтобы пройти в парламент, партиям нужно преодолеть 1% барьер.