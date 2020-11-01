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Парламентские выборы 2020. Избиратели на участке в масках. Пожилая женщина

Результаты выборов в мажоритарных округах в крупных городах Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Парламентские выборы в Грузии 2020
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (609)
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Уже известно, что вторые туры пройдут в Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Гори, Рустави, Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи, а также во всех округах Тбилиси – более чем в трети

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Согласно обновленным данным ЦИК, результаты голосования в мажоритарных округах крупных городов Грузии выглядят следующим образом:

Зугдиди

Ираклий Чиковани "Грузинская мечта" - 46,14% (4 913)

Малхаз Джалагония "Единое национальное движение" - 37,97% (4 043)

Батуми

Ресан Концелидзе ГМ - 41,41% (4 666)

Леван Варшаломидзе ЕНД - 36,31% (4 092)

Гори

Заал Дугладзе ГМ - 48,43% (9 147)

Нато Чхеидзе ЕНД - 31,5% (5 949)

Кутаиси

Заза Ломидзе ГМ - 40,51% (5 272)

Григол Вашадзе ЕНД - 36,14% (4 704)

Рустави

Нино Лацабидзе ГМ - 49,03% (9 072)

Давид Киркитадзе ЕНД - 30,13% (5 775)

Телави

Ираклий Кадагидзе ГМ - 47,03% (10 942)

Георгий Ботковели ЕНД - 40,01% (8 922).

Объединенная оппозиция, которая верит в свои экзитполы, где "Мечта" не набирает половины голосов, заявила о попытках фальсификации голосования со стороны властей и назначила большой митинг на воскресенье. 

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (609)


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