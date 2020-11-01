Результаты выборов в мажоритарных округах в крупных городах Грузии

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Согласно обновленным данным ЦИК, результаты голосования в мажоритарных округах крупных городов Грузии выглядят следующим образом:
Зугдиди
Ираклий Чиковани "Грузинская мечта" - 46,14% (4 913)
Малхаз Джалагония "Единое национальное движение" - 37,97% (4 043)
Батуми
Ресан Концелидзе ГМ - 41,41% (4 666)
Леван Варшаломидзе ЕНД - 36,31% (4 092)
Гори
Заал Дугладзе ГМ - 48,43% (9 147)
Нато Чхеидзе ЕНД - 31,5% (5 949)
Кутаиси
Заза Ломидзе ГМ - 40,51% (5 272)
Григол Вашадзе ЕНД - 36,14% (4 704)
Рустави
Нино Лацабидзе ГМ - 49,03% (9 072)
Давид Киркитадзе ЕНД - 30,13% (5 775)
Телави
Ираклий Кадагидзе ГМ - 47,03% (10 942)
Георгий Ботковели ЕНД - 40,01% (8 922).
Объединенная оппозиция, которая верит в свои экзитполы, где "Мечта" не набирает половины голосов, заявила о попытках фальсификации голосования со стороны властей и назначила большой митинг на воскресенье.