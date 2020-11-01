Оценочная международная миссия Франции покинула Грузию

По словам французской стороны, важно, что в парламент Грузии приходят новые партии, что должно привести к многообразной политической системе

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Оценочная международная миссия Франции, которая состояла из действующих французских парламентариев высокого уровня и международных экспертов, уже покинула Грузию.

За парламентскими выборами 2020 года в целом следили 168 местных и иностранных организаций.

"Я рад, что нахожусь здесь и что следил за выборами. Мы следили за выборами не только в Тбилиси, но и за ее пределами. Очень важно, что люди проявляли активность. Особенно впечатлила молодежь, поскольку демократию строят именно они. Важно и то, что этими выборами избирательная система изменилась с мажоритарной на пропорциональную", - заявил французский исследователь Эммануэль Дюпуи.

По его словам, важно, что в парламент приходят новые партии, каждая из которых имеет более 50 тысяч избирателей. В конечном счете, это приведет к многообразной политической системе, отметил Дюпуи.

Центризбирком Грузии сообщил данные по выборам в Грузии по итогам подсчета 72,45% бюллетеней: "Грузинская мечта" набирает 48,51%. Цифра, которую получает "Мечта", снижается по мере подсчета голосов – изначально, после обработки четверти бюллетеней, у нее было более 54%.